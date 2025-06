Todos los detalles que tenes que saber de la Maratón Ambiental en Monteros

La maratón, con inscripción gratuita y medallas recicladas, busca concientizar sobre el impacto ambiental y la necesidad urgente de actuar frente al cambio climático, el dengue y otras amenazas a la salud pública.

La Maratón por el Medioambiente, organizada por la Municipalidad de Monteros y el Ministerio de Salud de la Provincia, ya cuenta con más de 1000 inscriptos, consolidándose como un éxito antes de su realización.

El evento, que busca promover la conciencia ambiental a través del deporte, forma parte de una estrategia integral para educar, prevenir y proteger la salud pública ante los efectos del cambio climático.

“Queremos hablar de la importancia de cuidar nuestra casa común, como decía el Papa Francisco. Las lluvias torrenciales que eran excepcionales ya no lo son. Hoy tenemos temperaturas extremas en primavera, sequías prolongadas y enfermedades como el dengue que ya es endémico en Argentina”, expresó el ministro Luis Medina Ruiz, quien remarcó que “la maratón es una oportunidad para que niños, jóvenes y adultos tomemos conciencia de que debemos actuar hoy”.

En esa línea, el funcionario agradeció el trabajo sostenido del director de Salud Ambiental, Leandro Medina Barrionuevo, por contener el brote de dengue este año, y valoró el compromiso del intendente Francisco Serra, quien facilitó que el evento se realice en Monteros. “El gobernador Osvaldo Jaldo nos pidió reforzar todas las medidas que preserven la salud y la calidad de vida, y esta iniciativa está enmarcada en esa línea de acción”, señaló.

El intendente Francisco “Panchito” Serra se mostró orgulloso de que Monteros sea la sede del evento: “Recibimos esta maratón con los brazos abiertos. Es una actividad hermosa que mezcla el deporte con la conciencia ambiental, algo clave para nuestra agenda política. La protección de nuestras yungas, del agua, del suelo, es una política de Estado para nosotros”, afirmó, agradeciendo el respaldo del secretario de Deportes, Diego Erroz, y destacando el rol de Milagros Brito (Medioambiente) y Valeria Ponce (Deportes).

TODOS LOS DETALLES DE LA COMPETENCIA

Acreditación y Entrega de Ki

Sábado 28 de Junio:

Desde las 9 acreditación y entrega de kit en Polideportivo del Gimnasio Municipal de Monteros (Leandro Aráoz y Domingo Aráoz). Deben concurrir con sus residuos reciclables secos y limpios (10 unidades).

Dato importante: para retirar el kit (el número y la remera) el participante debe presentarse el día sábado 28 de junio desde las 9 h, con su dni, CERTIFICADO DE APTO MÉDICO Y firmar el deslinde en el caso de los que se inscriben ese día. Si el participante no tildó de manera on line el deslinde no podrá competir en la misma, por lo tanto en última instancia podrá hacerlo el día de la carrera únicamente en el horario de 9 a 13 hs, caso contrario el kit no será entregado y su participación anulada.

CRONOGRAMA DE LARGADA

Participante 21K

Largada: Gimnasio Municipal, la convocatoria a los corredores será a las 13:00 y la largada a las 14:00 en punto.

Los Competidores cubrirán los 21 Kilómetros partiendo desde el Gimnasio municipal "José Nicolás Russo" ubicado en calle Domingo Aráoz y Leandro Aráoz, continúa por calle Domingo Aráoz, calle Lamadrid, calle 24 de Septiembre, ruta N°344 y ruta N°324.

Retorno: ruta N° 324, ruta N°344, calle 24 de septiembre, calle salta, calle Rivadavia, calle Leandro Aráoz hasta llegar al lugar de partida.

El tiempo estimado para el mejor corredor será de 80 minutos aproximadamente. Llegada estimada 15:30, mientras que para el ritmo promedio será a partir de las 16:15.

Participantes 10K

Largada: Gimnasio Municipal. El horario será a las 14:10 PM (incluye 15 minutos para entrada en calor)

Competidores que cubrirán 10 km del recorrido, iniciando en el gimnasio Municipal de la ciudad avanzando hasta la Comuna de Los Sosa por ruta provincial N° 344 hasta cártel de retorno para luego regresar por el mismo camino hasta calle 24 de septiembre, calle Salta, calle Rivadavia, calle Leandro Aráoz hasta Gimnasio Municipal. Tiempo Estimado: 35 minutos (mejor corredor). Llegada Estimada: 14:45 PM (mejor corredor) 15:30 (promedio).

3K PARTICIPATIVA

Largada: Gimnasio Municipal

Horario de Largada: 14:20 PM (incluye 15 minutos para entrada en calor)

Carrera participativa de 3 km, iniciando en el gimnasio Municipal de la ciudad hasta el punto de control en la calle 24 de Septiembre en su intersección con la ruta No 344, siguiendo por calle Salta hasta la calle Rivadavia avanzando por esta hasta calle Leandro Aráoz para finalizar el recorrido en el gimnasio Municipal.

Tiempo Estimado: 40 minutos en promedio.Llegada Estimada: 15:00 PM IMPORTANTE: No es competitivo y no se cronometra oficialmente. Todos los participantes recibirán una medalla de participación