Inmueble recuperado del narcotráfico se convirtió en hogar de recuperación por adicciones

Con la misión de ayudar en la recuperación y acompañamiento de personas con consumo problemático de drogas, el gobernador, Osvaldo Jaldo, participó esta mañana de la inauguración del “Hogar Nuevo Nacimiento”, ubicado en la ciudad de Concepción.

La casa, donde se alojarán jóvenes que recibirán contención y tratamiento para las adicciones, es la tercera propiedad recuperada del narcotráfico por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia y fue cedida a la Fundación Camino de Esperanza.

“Es una gran decisión que viene tomando la justicia de la provincia de Tucumán, puntualmente el Ministerio Público Fiscal que conduce hoy el doctor Edmundo Jiménez, como es el hecho que todas aquellas propiedades que se recuperan, donde operaban los narcotraficantes, queden a disposición del poder judicial y luego de una fundación”, destacó Jaldo.

En esa línea, el Gobernador remarcó que “la lucha frontal contra la comercialización de drogas es una política de Estado de los tres poderes. Y la verdad que hoy los indicadores nos dicen que vamos mejorando, que vamos avanzando. Falta mucho por hacer, pero estamos en el camino correcto y los hechos positivos se están produciendo”.

En el acto estuvieron presentes el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Daniel Leiva; el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; la vocal de la Corte vocal, Eleonora Rodríguez Campos; los diputados nacionales Agustín Fernández y Elia Fernández de Mansilla; el legislador Carlos Fúnez y el secretario de Políticas Integrales sobre Adicciones, Lucas Haurigot Posse.

A su turno, el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez, recalcó que los hogares son “una política que venimos llevando a cabo desde el Ministerio Público Fiscal de que lo que se recupera de las investigaciones del delito lo volcamos en instituciones sin fines de lucro y, en este caso, de una fundación que se aboca a la recuperación de los chicos adictos”.

Además, el funcionario expuso el apoyo que recibieron por parte del Poder Ejecutivo provincial: “Este hogar no podría haberse puesto en funcionamiento sin la ayuda del Gobierno de la provincia, al igual que las otras tres propiedades, porque el gobernador Jaldo tiene un fuerte compromiso con esta temática y esto se pone de manifiesto con la Ley de Narcomenudeo y los aportes que hace para las fundaciones y las asociaciones que se encargan de las adicciones”.

"Esta casa fue recuperada del delito. Acá se vendía droga y hoy será un lugar de contención", explicó Esteban Marcos Duarte, coordinador de Políticas Reparatorias del Ministerio Público Fiscal.

La propiedad cuenta con un tinglado de 20x30 metros, una habitación de 10x6, pileta, cocina y dos baños. “Actualmente, hay diez jóvenes alojados, y se proyecta ampliar para más de 25”, indicó Duarte.

Julio González, presidente de la de la Fundación Camino Esperanza, destacó que la inauguración de la casa permitirá “dar un gran paso para los jóvenes que están en consumo problemático” en Concepción.

Desde hoy, el lugar albergará a diez jóvenes y les permitirá realizar diferentes actividades para su reinserción en la sociedad. “Tenemos una habitación con capacidad para diez jóvenes, un salón donde damos las capacitaciones y donde los vamos reeducando también”, comentó González.

Sobre la tarea de la fundación, González comentó: “Somos una iglesia cristiana y creemos mucho en dios. Para la droga no hay una pastilla, no hay una vacuna que pueda sanar la adicción, entonces nosotros creemos que con Dios sí se puede superar este problema. Muchos jóvenes han salido con la iglesia y hoy son testimonio”.

Sobre los 10 jóvenes alojados en el hogar, Jaldo subrayó: “Esos chicos tienen que ser el espejo de todos aquellos que tienen la problemática y decirles que sí se puede volver, sí se puede retornar de ese camino del consumo, sí se puede rehacer la vida, sí se puede vivir mucho mejor, y es por eso que son ellos que además de ser un ejemplo en cuanto a la recuperación, también ellos van a ser el espejo donde se van a recuperar muchos jóvenes que en el futuro”.

Testomonios

Andrés, uno de los jóvenes residentes del Hogar, agradeció poder atravesar su recuperación en este espacio: “Mi vida antes era desordenada, sin un rumbo y en tinieblas. Esto me hacía daño a mí y a mi familia. Las malas decisiones que había tomado me llevaron a la perdición. Pero gracias al Ministerio Público Fiscal hoy puedo habitar acá, esta es mi casa donde puedo empezar a restaurarme”.

Enzo declaró: “Este es un lugar hermoso para mi vida, en una etapa hermosa que estoy viviendo. Agradecido con todos los que me han dado la oportunidad de estar en este lugar, porque me sacaron de un lugar donde pasé mucho dolor, mucha tristeza, a través del flagelo de la droga”,

“Hoy en día puedo ser restaurado. Puedo estar bien y contento en este lugar. Agradecido con Dios y con el Gobernador que siempre nos da una mano. Yo soy una persona que pasó muchas cosas en la calle, llegué a estar en la basura, y hoy en día tener un techo, un abrigo, una cama donde descansar llena mi corazón de alegría, porque hoy puedo decir que sí lo pude lograr”, dijo.

Mery Brito, mamá de uno de los jóvenes que transita una recuperación tras el consumo de droga, dijo: "Es una bendición muy grande, eternamente agradecida a Dios, al Gobernador, al Ministro, porque la droga es un problema que afecta a nuestros hijos y después a nosotros -la familia- porque todos sufrimos".

En ese sentido, aseguró que "encontrar un lugar así para que contengan a nuestros hijos y vuelvan a ser útiles a la sociedad me llena el alma de alegría y me emociona ver tanta solidaridad del Estado para tantos chicos", porque "uno cree que no nos va a pasar y a veces nos toca y cuando uno vive entiende y duele", añadió.

Por último, contó: "Servimos y contenemos a otras mamás angustiadas buscando una ayuda y sobre todo inculcar el amor al prójimo", cerró.