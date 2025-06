Monteros entre los beneficiados: 1.100 millones de pesos en insumos para la atención de todos los tucumanos

Adquirieron mobiliario, tecnología médica de última generación, ropa de trabajo, vehículos de traslado y equipamiento para control de vectores. A su vez el ministro Medina Ruiz conto que se realizan 550 mil consultas médicas en guardia y consultorio externo, 2 millones y medio en lo que va del año y 5 mil cirugías por mes con prestaciones de alta calidad en 2025".

Con una inversión que supera los 900 millones de pesos, el gobernador Osvaldo Jaldo entregó equipamientos, insumos y móviles para fortalecer el sistema público de salud durante un acto que se desarrolló en el Depósito central del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), ubicado en avenida Jujuy 1351 de la Capital.

Acompañaron al primer mandatario el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, el secretario ejecutivo Médico del Siprosa, Daniel Amado, el secretario ejecutivo administrativo contable, Fabio Conrado Andina, la Ing. Biomédica, Natalia Santili, directora de la Coordinación Técnica, los dirigentes gremiales Noemí Díaz y Reneé Ramírez, directores de hospitales, personal del sistema de salud.

En esta oportunidad se entregaron equipos informáticos que consiste en mobiliario, tecnología médica de última generación, ropa de trabajo, vehículos de traslado y equipamiento para control de vectores.

Para el Hospital Regional "Gral. Lamadrid", se entregaron cuatro monitores multiparametricos, que fueron recibidos por el director, Dr. Ariel Juárez. El Hospital de Santa Lucía,recibió un aspironebulizador y dos oximetros pediatricos, su directora, la Dra. Mariela El Chayer, fue quien recibió los equipamientos. Por su parte, el Área Operativa Monteros, a cargo de la Dra. Adriana Escaño, también obtuvo equipamientos médicos: 7 detector de latidos fetales, 7 regulador de oxigeno, un electrocardiografo, uniformes para agentes sociosanitarios y mobiliarios. Todos estos elementos serán repartidos el Caps de la Villa Nueva, el CIC Monteros Viejo, Los Sosa, Soldado Maldonado, El Cercado, Sargento Moya y Capitán Cáceres, León Rougés, Los Rojos, Huasa Pampa, Los Costillas, El Churqui, Santa Lucia, Acheral, Amberes.

En su discurso Jaldo indicó que “los equipamientos son importante, las cuestiones edilicias también pero si no lo tendríamos a ustedes (por el personal de enfermeros y médicos) que le dan vida a nuestros hospitales y atienen a la gente seria muy difícil”, sentenció Jaldo pero destacó la compra y la entrega del equipamiento que irá a los diferentes establecimientos de salud, hospitales y Caps. “Tiene que ver con la decision institucional y con el esfuerzo financiero que venimos haciendo como provincia”.

De todas formas sostuvo: “Aquí hay planificación porque cuando compramos un equipo hay una planificiacion de las áreas que asi lo indican y se hace la inversión y se compra lo que realmente hace falta”.

De todas formas Jaldo lanzó: “En estos momentos difíciles que vivimos debemos reflexionar porque quienes estamos aquí tenemos una gran responsabilidad que es cuidar la salud y la vida de los tucumanos y a pesar de la difícil situación que vive Argentina pero a veces vemos que a la hora de actuar debemos usar la imaginación en los manejos de recursos porque tenemos un gobierno nacional y provincial donde nos tocó momentos difíciles”.

En ese sentido el titular del Ejecutivo explicó que a nivel nacional se está trabajando “mucho” para arreglar la variable macroeconómica, “necesario que se pueda manejar y ponerla en el camino que deben tener” y si bien “es importante una inflación de dos puntos, un equilibrio fiscal, bajar un riesgo país para que bajen las tasas y tomar crédito. Hoy tenemos un gobierno nacional muy metido en la macro pero es una parte de la economía”.

Domingo Mir, supervisor general del agentes sanitarios se mostró orgulloso de la entrega porque vamos a poder salir a trabajar a la calle (a visitar) a las familias de Tucuman y estar uniformados, tener presencia del ministerio en la calle. Uno se siente valorado con la capacidad de poder mostrarse ante la sociedad, ya que el agente sanitario es el nexo entre la comunidad y el sistema de salud y la familia tenga accesibidad a que se le brinde el servicio de salud para un tucuman mas sano".

Pero enfatizó que después se debe analizar los servicios esenciales porque en Argentina lo dan las provincias, no la Nación. “Ellos tienen tres hospitales el resto está en el interior y con la educación pasa lo mismo, con el sistema educativo provincial y lo mismo podemos hablar de seguridad, gendarmería y ejército están en la zona limítrofe pero no en las provincias”, explicó.

Ante todo esto, Jaldo se situó en el plano económico y dijo: “Cuando hablamos de recortes y ajustes nos preocupa porque si tenemos que garantizar salud, educación, seguridad y desarrollo social lo hacemos. Los recursos de coparticipación van bajando en las provincias que por ley nos corresponde y son manejados por el gobierno nacional, por lo que si la macroeconomía no sale bien en la micro cada vez se derrama menos recursos en el interior”, explicó y se justificó: “No lo decimos como reclamo ni lamento per los que administramos la cosa pública y tenemos que dar solución en salud, no me imagino si se achica el presupuesto en salud no sé hasta donde le vamos a poder responder a los ciudadanos”.

“La salud no espera, cuando ingresa un paciente a la guardia de un hospital tenemos que tener el personal e insumos para atenderlo y salvarle la vida”. (Osvaldo Jaldo)

Luego agradeció al ministro Medina Ruiz por el trabajo y “a través de usted quiero saludar a este grane equipo que se formó para que momento difíciles podamos llegar a la salud pública a cada uno de las y los tucumanos”.

También tuvo palabras de elogio con los que representan a los trabajadores de la salud, como Reneé Ramírez (ATSA) y Noemí Díaz (SUMAR) y "a cada uno de los trabajadores para que la salud pública pueda estar a la altura y niveles que hoy tenemos en Tucumán".

Finalizó diciendo: “Todo es una combinación por lo que el personal, los profesiones es muy importante como los insumos pero hay que reflexionar en estos momentos difíciles que vive el país, y habla quien hasta hoy acompaña al gobierno nacional pero les falta mucho para que llegue a las provincias lo que están haciendo”.

Estadísticas

Por su parte el ministro sanitario en su discurso durante la entrega de insumos y equipamiento sorprendió con números y estadísticas que hablan del esfuerzo que está haciendo la gestión de Jaldo.

"Este equipamiento es importante pero también lo que más valioso que tenemos que es el recurso humano. Un médico necesita 11 años para formarse y trabajar en formar muy preparada con capacidad con la mejor tecnología para dar la mejor salud", manifestó Medina Ruiz.

A raíz de esto añadió: "Este equipo no solo tiene la capacidad técnica sino la capacidad de servicio y podemos ver las estadísticas, mirando lo que hacemos en cada mes. Se realizan 550 mil consultas médicas en guardia y consultorio externo, 2 millones y medio en lo que va del año y 5 mil cirugías por mes con prestaciones de alta calidad en 2025".

Paracetamol

Luego ejemplificó: “Cuando uno va a Buenos Aires a reuniones algunos ministros están pidiendo paracetamol, repelente y uno piensa lo demás no tienen. En otras provincias donde el gobierno local no priorizo la salud no tiene medicamentos oncológicos, por ejemplo”.

Y comparando con lo que pasa aquí el ministro de salud aseguro: “En Tucumán gracias a la decision de Jaldo no falta nada, y es más cuando en algún lugar del país no tienen insumos para hacer el diagnostico de HIV o pacientes que tienen tuberculosis aquí se compra, implica una gran inversión y la vida y la salud esta primero”.

Por todo esto insistió: “Nunca falto un insumo, recursos humano, enfermeros, médicos directores por lo que les pido que miremos para adelante con un país que esta complejo y si vemos las noticias con recortes incluso en lugares donde uno dice que no debería pasar nada y hablo de un hospital pediátrico que conocemos (el Garraham) y acudimos cuando necesitamos algo de alto complejidad pero en Tucumán eso no ocurre ni ocurrirá porque tenemos un gobernador que gobierno para un 1.9 millones y quiero que eso lo aplaudamos”.