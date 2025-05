“No se trata de cambiar una canilla”: La Comercio exige una obra urgente por el colapso sanitario

La semana comenzó con carteles y gritos frente a la Escuela de Comercio General José de San Martín, pero lo que se expuso en la calle se vive todos los días adentro: baños clausurados, otros desbordando agua, olores, puertas rotas, y una población estudiantil que no encuentra condiciones dignas para ejercer su derecho a la educación.

El foco estalló tras una protesta organizada por el centro de estudiantes el lunes pasado. La situación fue visibilizada a través de redes sociales y llegó a los medios. MONTERIZOS cubrió en dos informes los reclamos de los alumnos y los videos que circularon desde el interior del edificio.

Pero ahora es la institución misma la que habla: Sergio García, vicedirector del turno tarde del establecimiento, dio su versión y fue contundente: “Este edificio va a cumplir 50 años en 2027. Ha tenido mantenimientos, pero no los adecuados. Y hoy, todo colapsó”. “El problema de los baños no es nuevo, pero se agravó con el paso del tiempo. Las cañerías son de fundición y ya cumplieron su vida útil. Lo que se necesita no es un parche, es una renovación total: caños de agua potable, desagües, artefactos sanitarios. Todo está deteriorado”, explicó.

García también reveló que por día circulan cerca de 2.000 personas en el edificio, entre alumnos del secundario y terciario. “Desde las 7 de la mañana hasta las 11:30 de la noche hay gente acá, y todos usan los sanitarios”, puntualizó. “La escuela ya inició un expediente en el Ministerio de Educación solicitando baños nuevos, para alumnos y también para docentes. Hemos tenido inspecciones en 2023 y 2024. Coinciden en el diagnóstico: esto requiere una intervención profunda”.

También habló sobre la limpieza y la falta de personal auxiliar: “Tenemos dos personas en el turno mañana, dos en la tarde y uno en la noche. A veces, por licencia o enfermedad, no hay nadie. Es imposible sostener la higiene del edificio en estas condiciones”. Además, agregó: “Compramos cloro, lavandina, desodorantes… pero eso no alcanza. No hay manos suficientes para limpiar aulas, baños y espacios comunes”.

La comunidad educativa está movilizada. Tras la acción de los estudiantes, los padres se están organizando para hacer oír su reclamo. La situación ya fue puesta en conocimiento del municipio y del gobierno provincial. Según García, la inversión necesaria es muy importante y escapa a las posibilidades locales.

“Esto afecta directamente el derecho a la educación. No estamos hablando de cambiar una canilla. Se necesita garantizar agua potable, sanitarios en condiciones, y una escuela digna para todos”, dijo. La voz de los alumnos Candela Lezana, alumna de 6° año y presidenta del Centro de Estudiantes Secundario, indicó que todo el alumnado está preocupado por la situación porque ya no se puede ingresara los baños. "Nadie nos escucha, los directivos hacen todo lo necesario pero eso ya no alcanza para la situación", dijo de manera contundente. "Está todo presentado ante las autoridades, pero no hay solución al respecto". "Este es mi sexto año en la escuela y desde el día uno los baños rebalsan, me voy a ir y esto va a continuar de la misma manera", subrayó. Lezana comentó que están trabajando en conjunto con el Centro de Estudiantes del nivel terciario pero ya esta situación escapa a sus gestiones. "Realizamos gestiones en conjunto, pero ya no depende de nosotros".

Protesta en puerta

Para el próximo martes, el Centro de Estudiantes convocó a una protesta masiva en la puerta del establecimiento educativo. "Era una escuela para 300 alumnos y hoy somos 2.000", comentó y explicó que tanto alumnos y profesores se encuentran unidos para hacer oír los reclamos.

La cita de protesta quedó acordada entre todos para el próximo martes 3 a las 9:00.