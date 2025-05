Video: Ñuñorco es una sinfónica, tocó en Monteros y es más puntero que nunca

El Club Ñuñorco sigue firme en la cima de la tabla: venció este viernes por la noche a Central Córdoba por 2 a 0 en el estadio Jorge Abel Marteu, y acumula 12 puntos sobre 12 posibles en las primeras cuatro fechas de la Zona B de la Primera B de la Liga Tucumana de Fútbol.

El elenco dirigido por Eduardo Jalife impuso su jerarquía desde temprano. El primer grito sagrado llegó tras un córner ejecutado desde la derecha: el infaltable Mario Ale apareció por el segundo palo para definir de primera y abrir la cuenta para los monterizos. Poco después, en una jugada cargada de estética, el "Torito" Sebastián Luna se zambulló de palomita y estampó el 2-0 con el que Ñuñorco selló el marcador.

La noche en Belgrano al 700 fue una fiesta: la tribuna explotó con cánticos y bombos, y el sueño del regreso a la Primera A se hace cada vez más fuerte con el ¡Banda va a volver, Oh oh oh!

Con este resultado, Ñuñorco lidera con puntaje ideal y se perfila como uno de los grandes candidatos del torneo.