Violento triple choque en Tucumán: una mujer quedó atrapada y fue rescatada por bomberos

Un impactante accidente ocurrió este miércoles por la tarde en la Ruta Provincial 304, a la altura de Alderetes. Una mujer de 59 años quedó atrapada en su camioneta tras un choque con un camión y un automóvil. Fue rescatada por bomberos y permanece internada fuera de peligro. La Justicia secuestró los tres vehículos para investigar el hecho.

El siniestro ocurrió cerca de las 14:30 en el kilómetro 17 de la Ruta 304, una de las más transitadas del este tucumano. Por motivos que aún se investigan, una camioneta Toyota Corolla Cross, un camión de gran porte con acoplado y un automóvil colisionaron violentamente en plena calzada.

La conductora de la camioneta, una mujer de 59 años, quedó atrapada dentro del habitáculo tras el fuerte impacto. Las puertas se trabaron completamente, y fue necesario un operativo de rescate para liberarla.

Bomberos voluntarios de la zona, junto a efectivos policiales y brigadistas de rescate, actuaron con rapidez para asistir a la víctima. Además de cortar la estructura de la camioneta, debieron interrumpir el suministro eléctrico de los vehículos involucrados como medida de seguridad para evitar incendios.

Una vez fuera del vehículo, la mujer fue atendida por personal del 107 y trasladada de urgencia al Sanatorio del Parque, en la capital tucumana. El diagnóstico médico indicó politraumatismos, pero su estado es estable y se encuentra fuera de peligro.

Investigación judicial y peritajes en la ruta

La Unidad Fiscal Criminal II, bajo la dirección de la fiscal Daniela Falchi, tomó intervención en el caso y ordenó el secuestro de los tres rodados para avanzar con la investigación. Peritos de Criminalística trabajaron en el lugar realizando mediciones, fotografías y tomando declaraciones a testigos.

Aunque aún no se determinaron las causas exactas del accidente, no se descarta que una falla mecánica o las condiciones de visibilidad hayan influido en el desenlace. Los otros dos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia de rutina, cuyos resultados aún no fueron informados.

Ruta crítica: piden extremar la precaución

La Ruta Provincial 304 atraviesa zonas urbanas e industriales, y su tránsito intenso la convierte en un corredor de alto riesgo. Este nuevo incidente reaviva el pedido de las autoridades de respetar las normas viales, mantener las distancias de seguridad y evitar maniobras imprudentes.