Un cura tucumano, que ejercía en Tafí del Valle, fue suspendido por presunto abuso sexual

En un anunció que impactó a la Iglesia Católica tucumana, a Arquidiócesis de Tucumán confirmó hoy suspensión del sacerdote Eduardo López de su ministerio público, tras recibir una denuncia de presunto abuso.

La información fue confirmada a través de un comunicado oficial donde se detalla que, en cumplimiento de los protocolos, se ha realizado la denuncia correspondiente en el fuero penal y se ha iniciado una investigación canónica.

La denuncia fue realizada por una mujer, quien decidió hacer pública su situación ante la lentitud de la justicia y de la Arquidiócesis de Tucumán. Según su testimonio, publicado en la red Social Facebook, el sacerdote Eduardo Roque López, designado en la parroquia Nuestra Señora Del Carmen en Tafí del Valle, abusó sexualmente de ella y mantuvo una relación amorosa con su madre cuando se encontraba en la parroquia San Ramón Nonato. La mujer también había acusado al Arzobispo Carlos Sánchez de encubrir al abusador y de no brindarle el apoyo necesario.

"Es lamentable que, teniendo conocimiento de las denuncias efectuadas ante la Iglesia y radicadas en la justicia, la Arquidiócesis de San Miguel de Tucumán y el mismísimo Monseñor Carlos Sánchez me hayan soltado la mano", escribió. "No voy a permitir que nadie compre mi silencio y el daño que me causó la iglesia"-

La Arquidiócesis, por su parte, manifestó su compromiso con la protección de menores y adultos vulnerables, asegurando que tendrán "tolerancia cero" ante estas situaciones, con transparencia y centralidad en las víctimas.

En el día de hoy, la institución emitió un comunicado confirmando la suspensión del cura López.

"La Arquidiócesis de Tucumán informa que se ha recibido una denuncia de un presunto abuso por parte del sacerdote Eduardo López"

En cumplimiento de los protocolos:

Se ha realizado inmediatamente la denuncia correspondiente en el fuero penal.

Se ha suspendido al sacerdote del ejercicio público del ministerio mientras dure la investigación.

Se ha determinado iniciar una investigación canónica (c1717)

Queremos ser una Iglesia donde la protección y el cuidado de los menores y adultos vulnerables sea nuestro compromiso con tolerancia cero a estas situaciones con transparencia y centralidad en las víctimas.

La carta, lleva la firma del padre Carlos Sánchez, Arzobispo de Tucumán