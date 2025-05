Patricia Ribone y la esencia de los 40: reflexión, vitalidad y literatura monteriza en la Feria del Libro

El pasado 10 de mayo, la escritora Patricia Ribone, oriunda de Monteros, participó en la Feria del Libro de Buenos Aires 2025, donde presentó su obra 40 años: Corrí, paré y ¿Ahora qué?. En una conversación telefónica con MONTERIZOS, Ribone compartió detalles sobre su libro, la relación con su ciudad natal y la exploración de la identidad femenina a partir de los 40 años.

En una época en la que las mujeres reafirman su lugar como actoras sociales, económicas, culturales y políticas dentro y fuera del hogar, Ribone invita a repensar la vida hoy, desde el lugar real de casa mujer. Y de hecho en su prólogo expresa "¿Para qué escribo? Para SER, para ser feliz, para que mi voz se escuche, para que me veas, para compartir lo que sufrí y también, en lo que me convertí".

Desde la potencia y proximidad que nos da acceder a una voz que habla en primera persona. Un "yo" que nos hace leerlo y sentirlo como propio, Patricia se presenta y permite que quien la lea, desde las primeras páginas, se encuentre en matices o en la sinceridad, como estar frente a un espejo de cuerpo entero, en el cual las mujeres se pueden reconocer e intervenir esa obra literaria para completarla.

Y es que una de las riquezas de la obra 40 años: Corrí, paré y ¿Ahora qué? está dada en la posibilidad de escribir manualmente, como un diario íntimo, algunas respuestas a determinadas preguntas que hace la autora. La tentación a exponer los secretos, sean sueños, deseos o dolores, queda, literalmente, al alcance de la mano.

En relación a todo esto es que en la presente entrevista se incursiona en las intenciones de Patricia para haber creado su propuesta literaria:

¿Cuál es la relación del título de tu obra con tu experiencia en Monteros?

Monteros ha sido siempre parte de mi historia. Aunque nací en Córdoba, mi niñez y adolescencia transcurrieron allí, y mi madre aún vive en la ciudad. Elegimos Monteros como hogar, y eso dejó una huella en mí. Aunque por estudios y trabajo me instalé en San Miguel, siempre vuelvo, no solo porque mi familia esté en Monteros, sino porque celebro la vida con los afectos.

¿Por qué decidiste tomar los 40 como punto de partida de la historia?

Creo que es un momento clave en la vida. Es una edad en la que ya tienes muchas cosas establecidas: los hijos han crecido, tienes un trabajo, sabes qué te gusta hacer. Pero ahí surge la pregunta: ¿y ahora qué? Culturalmente, nos enseñaron que debemos seguir ciertos mandatos: trabajar, formar una familia, criar hijos. Pero después de cumplir con esas expectativas, ¿qué sigue? Para mí, los 40 son el inicio de una nueva etapa, no el cierre de una historia.

¿Crees que los preceptos sociales han limitado la percepción de las mujeres sobre esta etapa?

Totalmente. Desde pequeñas nos inculcan que la vida gira en torno a ciertos logros: estabilidad laboral, formar un hogar, la maternidad. Luego de cumplir con todo eso, pareciera que lo que sigue es esperar la jubilación y ser abuela. Pero en realidad, tenemos décadas por delante para reconectar con nuestra pasión, explorar nuevos caminos y seguir creciendo.

Tu libro invita a las mujeres a contar su propia historia. ¿Cómo ves este proceso?

Yo no escribí una autobiografía, sino un libro que invita a la reflexión. Incluye poesía, preguntas y pensamientos. Lo que propongo es que cada mujer deje su legado, no solo en la escritura, sino en lo que le apasione: recetas, canciones, fotografía. Que podamos trascender más allá de lo laboral y lo familiar, que nuestra identidad no se limite a lo que "debemos ser", sino a lo que nos gusta hacer.

¿Cómo conectas la vulnerabilidad y el empoderamiento en tu historia y con tus lectoras?

Están totalmente conectados. Para empoderarte, primero debes exponerte, mostrarte. Y en ese proceso surge la vulnerabilidad, porque hay temor al fracaso, a la crítica. Pero si te conectas con lo que realmente disfrutas, sigues adelante. La escritura es mi espacio para compartir lo que vivo, y si eso sirve a otras mujeres para sentirse identificadas y repensar sus historias, entonces el objetivo está cumplido.

¿Has sentido presión por demostrar tu capacidad en el ámbito profesional solo por ser mujer?

Creo que más que por mi trabajo, fue una exigencia interna. La competencia entre mujeres suele surgir de la admiración que sentimos por otra, pero en lugar de acercarnos y aprender, tendemos a compararnos. Lo importante es cambiar esa mentalidad y construir juntas.

¿Crees que la literatura tiene un papel clave en la transformación personal y social?

Sin dudas. Me encantaría que mi libro sirva para que una mujer lo lea y piense: "A mí también me pasó esto, y no sabía que podía afrontarlo así". Compartir nuestras experiencias nos ayuda a ver que no estamos solas.

Proyectos futuros

Patricia no solo regaló detalles sobre su obra, sino que también adelantó a MONTERIZOS, lo que se viene. La escritora no detiene su proceso de redacción y ya proyecta de qué va su próxima obra, con lo cual deja también un mensaje final a las mujeres monterizas:

¿Tenés planes para explorar estos temas en nuevas obras?

Sí, estoy trabajando en una novela sobre mujeres, donde cada protagonista explorará su belleza individual, lo que la hace única. Creo que debemos reconectar con lo que nos diferencia, no para competir, sino para complementarnos y hacer del mundo un lugar más bello.

Primeras páginas

La autora dejó a disposición de los y las lectoras de MONTERIZOS las primeras páginas de su obra: