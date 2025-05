Los mismos 11 que ganaron de visitante irán de arranque en el Jorge Abel Marteu

Luego del gran triunfo como visitante ante Los Independientes, el conjunto de Eduardo Jalife buscará extender su buen momento frente a un rival con pocas referencias.

Ñuñorco se prepara para un nuevo desafío en casa: esta noche recibirá a Mercedes en el estadio de Belgrano al 700, en un encuentro que será el debut como local ante un estadio que lucirá renovado con las nuevas iluminaciones. El presidente del club, Mauricio Ovejero, destacó el trabajo de los socios, hinchas, sponsor y del personal de la Municipalidad de Monteros y EDET, que trabajaron para que luzca de la mejor manera.

En diálogo con MONTERIZOS, el director técnico Eduardo Jalife se mostró motivado y confiado de cara al partido: "Sí, muy bien, muy confiado, con mucha motivación, esperando ansioso el partido. Hemos tenido una semana linda de trabajo, hemos podido planificar algunas cuestiones que nos pasaron en el partido anterior. "Tenemos que tomar todos los recaudos para hoy"

Equipo confirmado

Jalife no tocará nada y apostará por los mismos once que consiguieron el último triunfo. El once titular será:

Gabriel Silva en el arco; Juan Maldonado, Darío Romero, Jesús Medina y Roque Villagra en la defensa;

Emir Zuda, Matías Vera, Carlos Aldonate y Juan Pablo Trujillo en el mediocampo; y en ofensiva estarán Sebastián Luna y Mario Ale.

Además, completan la lista de convocados: Soria, Ituarte, Carrizo Eliseo, Carrizo Alfredo, Ortiz Luis, Quiñones Joaquín, Maxi Moreno y Aibar. Uno de ellos quedará afuera de banco.

Con un plantel motivado y el respaldo de su gente, Ñuñorco va por otra noche de gloria. El pitazo inicial será esta noche en Monteros, donde se espera un buen marco de público.