Fue imputado un estudiante de programación por emitir cheques sin fondos

Bajo la promesa de realizar inversiones en negocios digitales, un estudiante de programación fue imputado por el delito de pago con cheque sin provisión de fondos en dos oportunidades y en concurso real.

Por delegaciones expresas del titular de la Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del MPF, Carlos Saltor, la auxiliar de fiscal, Daniela Briz Tomás, se refirió a los hechos ocurridos los días 8 de abril y 26 de septiembre de 2022. “En calidad de representante de la firma New Digital Investment Binoa S.A les hizo firmar a las víctimas contratos de préstamos de inversión en negocios digitales con la promesa de que recibirían a cambio las ganancias del 16% mensual”, relató la investigadora.

“Ante la insistencia de las víctimas para recuperar su dinero (le hicieron entrega de U$S 20.000, cada una), les dio en concepto de pago cheques emitidos a sabiendas que al momento de su presentación no serían pagados (las entidades bancarias informaron que dichos cheques no tenían fondos), provocando un perjuicio económico a las víctimas”, indicó.

Como segundo punto, la representante el MPF solicitó medidas de coerción de menor intensidad por el plazo que dure la investigación penal preparatoria (seis meses) a razón de las evidencias que restan (declaraciones testimoniales e informes de las entidades bancarias). De esta manera, se dispuso que el imputado deba presentarse en la comisaría más cercana a su domicilio, cada 15 días. Asimismo, se le retendrá la documentación para salir del país y se ordenó la prohibición de acercamiento a los damnificados.