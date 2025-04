Jaldo advirtió que aún no se percibe una recuperación del consumo en Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la situación económica actual y mostró su preocupación por la falta de reactivación en el consumo interno. En una entrevista con el programa Los Primeros (Canal 10), el Primer Mandatario reconoció avances a nivel macroeconómico, pero advirtió que sus efectos todavía no llegan al bolsillo de los trabajadores.

"Este es un tema que nos tiene muy preocupados porque no percibimos una recuperación en el consumo", expresó Jaldo. En ese sentido, destacó que el Gobierno nacional logró reacomodar algunas variables, entre ellas una baja significativa de la inflación respecto de gestiones anteriores.

"Si bien hemos visto que la inflación la han bajado a dos puntos y luego volvió a subir en el último mes, no hay duda de que si comparamos los valores actuales con los anteriores, la inflación se ha reducido sustancialmente y ese es un logro", sostuvo.

El Gobernador también señaló como puntos positivos el déficit cero, el superávit fiscal y la disminución del riesgo país, aunque remarcó: "Todo este reacomodamiento de las variables macroeconómicas, que les falta mucho, no ha llegado a la gente. No ha llegado al bolsillo del trabajador que no ha recuperado su poder adquisitivo". Según Jaldo, esta situación impacta directamente en el freno del consumo y en la imposibilidad de muchas familias de llegar a fin de mes.

Respecto de las finanzas provinciales, Jaldo explicó que Tucumán depende en gran medida del consumo interno y de la recaudación del IVA, el impuesto coparticipable más importante del país. "Tucumán no tiene regalías, no tiene minería, no tiene litio, cobre, oro ni petróleo. Vivimos únicamente de lo que se produce en nuestra provincia", explicó.

Finalmente, advirtió que la caída en el consumo genera una merma en la recaudación de IVA y, por lo tanto, una baja en los fondos de coparticipación que reciben las provincias. "La coparticipación en las provincias está bajando. Algunos la compensan con regalías, pero Tucumán no tiene esa posibilidad", concluyó.