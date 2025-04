Delegados Comunales del departamento Monteros fueron capacitados para cuidar las tierras del Estado

Jaldo está convencido que “no se puede hacer esto si no hay complicidad del Estado por eso desarmamos Regularización Dominial, sumariamos, sancionamos y cesanteamos a personas que integraban esas áreas porque en la medida que vamos detectando iremos avanzando. Aquí lo hizo un sector privado interesado en adueñarse de terrenos pero hubo complicidad de gestiones anteriores de reparticiones completas del estado provincial y personal del gobierno”.

Luego sostuvo: "Llegamos para poner orden en la provincia de Tucumán y este es un tema importante. Queremos preservar la propiedad privada del tucumano, no más usurpaciones en la provincia y aquellas tierras usurpadas llevarlas a instancias judiciales para ver cómo se las recuperan como así también las del Estado”.

En contacto con la prensa aseguró: “Hemos recuperado una gran importante de tierras en los lugares turísticos. En primer lugar lo hacemos con la Policia constatando que no están los instrumentos donde le dan la titularidad a los que tomaron posesión ilegal de esos terrenos, pero siendo muy respetuosos de la ley y la constitución”.

Manifestó que “está en este mandato recuperar la mayor cantidad de tierras que han sido indebidamente tomada o usurpadas aunque por ahí puede haber compradores de buena fe, pero nadie compra una propiedad sino le dan la escritura que es el único instrumento legal para darle la propiedad definitiva”.

Por último sintetizó: “La jornada tuvo el objetivo de estudiar todo lo que tiene que ver con la propiedad privada y del gobierno en todo el territorio provincial y la dictó una comisión integrada por diferentes áreas y encabezada por Fiscalía”.

A su turno, Pedicone contó: “Hoy jerarquizado con la presencia del gobernador, se realizó una capacitación a 93 comisionados para que sean ojos y oídos del gobierno provincial cuidando, controlando y evitando situación de usurpación y uso indebido de espacio públicos, y ordenando la actividad privado en urbanizaciones, radicaciones para loteo y todo tipo de actividad urbanística”.

Para la Fiscal “los delegados hasta ahora sentían no tener las herramientas jurídicas para hacer su tarea, hoy el gobierno lo proveyó de normativa, herramientas y acompañamiento de la fiscalía para que esa tarea tenga el éxito que el gobernador le ha pedido”

La funcionaria aseguó que los comisionados entendieron que “esta política que se lleva adleante es el respeto a la propiedad privada y pública" ya que "en pocos meses recuperamos hectáreas del gobierno provincia y en proceso de recuperación de otras. Ese es el camino que la provincia está empeñado y que ahora sumamos a los comisionados”.

Para Pedicone “hay herramientas que tiene que ver con la autotutela donde lo pueden hacer los delegados en sus distritos y llegado el caso intimados a desalojar, cerrar emprendimientos no autorizados, loteas, el menú de posibilidad se amplió”.

Aseguró que los comisionados “hoy están empoderados por el gobierno y avalados por el gobernador y pueden ser protagonistas de este ordenamiento para el vecino de cada uno de ellos. Hoy se van con capacitación pedagógicamente preparada y documentación con fotocopia de modelo de intimaciones, restituciones y herramientas para aplicar”.

Recupero

La Fiscal mencionó que “en la experiencia reciente en El Mollar, El Cadillal, Tapia, se han acercado delegados comunales con sus inquietudes. Están llevando de la Fiscalía de Estado para hacer sus tareas, cuando ellos están a tiempo de hacerlas serán los autores de recuperación si es tardía actuara la Fiscalía de Estado para administrar vía judicial para el recupero”.

Cerró diciendo: “El delegado comunal no tiene jurisdicción sobre el inmueble privado si sobre la urbanización, acceso camino, acceso al servicio público, camino, puente, entorno y preservación ambiental, no se puede construir inmuebles sobre vera de un rio, cableado eléctrico, cañería de gas, la. Hay infracciones tan llamativas que solo se entiende desde una pasividad muy reprochable a quienes permitieron que lo hagan. Los delgados no deberían ser parte del problema sino de la solución”.