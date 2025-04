La Provincia se adhiere al decreto de duelo nacional por la muerte del Papa Francisco

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, confirmó que la provincia se suma al decreto de duelo nacional por la muerte del Papa Francisco. Además, informó que participará esta noche de una misa en la Catedral en memoria del Sumo Pontífice.

Tras el fallecimiento del Papa Francisco, el vicegobernador anunció la adhesión de la provincia de Tucumán al decreto de duelo nacional dispuesto por el presidente Javier Milei. La decisión incluye el izamiento de banderas a media asta en todos los edificios públicos y el acompañamiento institucional en las ceremonias religiosas programadas.

"Por la muerte del Papa Francisco, nosotros hemos decidido adherirnos al decreto del Gobierno Nacional. Eso lo hemos transmitido desde el primer momento", expresó Acevedo.

El vicegobernador también informó que, como muestra de respeto, ha optado por no participar en actos públicos mientras dure el duelo. No obstante, aclaró que los eventos oficiales programados no serán suspendidos.

"Una decisión personal mía fue de no asistir a ningún evento. Si bien no se suspenden los eventos que hay, yo no voy a asistir a ninguno, excepto a la misa de esta tarde en la Catedral", sostuvo.

La ceremonia religiosa se celebrará a las 20.30 en la Catedral de San Miguel de Tucumán, y será presidida por el arzobispo Carlos Sánchez. El vicegobernador señaló que el arzobispo también está a la espera de directrices desde el Vaticano para establecer una pauta oficial de homenaje.