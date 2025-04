¡El jueves no es Feriado Nacional!

Con la llegada de Semana Santa, muchas dudas surgieron en torno al calendario de feriados 2025. Uno de los interrogantes más frecuentes fue si el Jueves Santo, 17 de abril, será feriado en todo el país.

Desde el Gobierno nacional se confirmó que no es un feriado nacional, sino un día no laborable, lo que implica que cada empleador puede decidir si se trabaja o no. En contraste, el Viernes Santo (18 de abril) sí es feriado nacional, conmemorando la crucifixión de Jesús y asegurando así un nuevo fin de semana largo.

Además, se recordaron los próximos feriados y días no laborables que restan en el año, incluyendo puentes turísticos como el viernes 2 de mayo, el viernes 15 de agosto y el viernes 21 de noviembre, que buscan fomentar el turismo interno.

Para muchos trabajadores y estudiantes, estos días representan no solo momentos de reflexión religiosa, sino también oportunidades para descansar, viajar o compartir tiempo en familia.