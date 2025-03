Acheral: “Todo viene desde la casa; de cómo nuestros padres nos crían“, dicen los alumnos

“La violencia escolar y el consumo de sustancias no son hechos aislados, sino emergentes de otras problemáticas como la angustia, el desamparo y la falta de escucha”, advirtió Carolina Schargorodsky, directora del Programa Universitario para el Estudio de las Adicciones (PUNA-UNT).

Tras lo ocurrido en Acheral, ella remarcó que las respuestas punitivas sólo empeoran la desconexión entre los jóvenes y la escuela. “Las sanciones ejemplificadoras no sirven. Los adolescentes no necesitan medidas que los expulsen o aíslen, necesitan que los adultos se hagan responsables de sus demandas”, afirmó en diálogo con LG Central.egún Schargorodsky, el consumo problemático no distingue clases sociales y debe ser abordado desde una perspectiva integral, con recursos sostenidos y espacios de contención reales. “Nos atraviesa a todos”, dijo. Y agregó: “Los adultos tenemos que dejar de suponer lo que los adolescentes necesitan y construir soluciones colectivas”.

Para prevenir, insistió, es clave ofrecer alternativas saludables de ocio, como el deporte y las actividades culturales, pensadas desde las necesidades reales de los jóvenes. Y concluyó: “No se trata de reaccionar ante una crisis, sino de sostener una agenda pública que mire de frente las causas profundas del problema”.

Episodio doloroso: la viralización del video de una violenta pelea entre estudiantes causa alarma

La voz de una joven grita “¡Meta, Leandro!”, y tras un puntazo, uno de los protagonistas huye mientras grita: “¡Ay, ay, me pegó!”. El video dura menos de 30 segundos y desnuda una problemática que preocupa: la violencia dentro de la escuela.

El enfrentamiento de estos dos adolescentes de 14 años, ocurrido en Acheral, encendió las alarmas de toda la comunidad luego de que las imágenes se viralizaran en redes sociales. En el video que grabaron otros estudiantes, muestra cómo uno de los jóvenes apuñala al otro en lo que debió ser una clase de Educación Física que nunca llegó a iniciarse, según se comentó luego.

El hecho tuvo lugar en la escuela Álvarez Condarco y terminó con uno de los menores herido en la espalda. Según el parte policial, la discusión entre ambos escaló rápidamente hasta que uno de ellos sacó un arma blanca -aparentemente un cuchillo- y le asestó una puñalada a su compañero.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños. Los médicos confirmaron que la herida no afectó órganos vitales y que se encuentra fuera de peligro.

El agresor fue identificado por la Policía, aunque por tratarse de un menor de edad, no puede ser imputado penalmente por lo que permanece bajo la custodia de su familia, mientras la Justicia resuelve los pasos a seguir.

Una vecina que trabaja cerca de la institución, en diálogo con LA GACETA, expresó su preocupación: “Trabajo aquí hace tres años y nunca vi algo así. Todo fue muy repentino. No tiene explicación”, afirmó. También advirtió sobre un problema que, según dijo, atraviesa a gran parte de los jóvenes de la zona: el consumo de drogas. “Muchos empiezan desde los 14 años. Sobre todo marihuana. Ya es algo naturalizado, se los ve consumiendo incluso en las plazas”, lamentó. (La Gaceta)