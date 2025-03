Alumno apuñalado: Denuncian falta de controles y ausencia de autoridades educativas en Acheral

La comunidad educativa de Acheral se encuentra conmocionada tras un violento episodio ocurrido en la escuela Secundaria Álvarez Condarco de la localidad. Un estudiante de 14 años apuñaló a otro en la espalda con un arma blanca, generando indignación y un fuerte reclamo de padres y vecinos por mayor seguridad en la escuela.

La madre de una alumna de cuarto año, quien prefirió no revelar su identidad, expresó su preocupación por la falta de controles dentro de la institución. "Estábamos escuchando que decían que revisan las mochilas, y eso es mentira. Lo único que controlan es la vestimenta de los chicos, si vienen con la remera de la escuela o no", denunció. Además, apuntó contra la directora del establecimiento: "Nunca aparece y cuando se la necesita, responde de manera muy atrevida", señaló al diario La Gaceta.

Según la madre entrevistada, la directora habría argumentado que estaba de licencia desde el día anterior al incidente. Sin embargo, algunos padres aseguran haberla visto en la escuela. "No sé cómo dice que está de licencia si la vimos aquí", afirmó.

Falta de control y hechos reiterados

El violento episodio ocurrió en un horario en el que, según la madre, la víctima no debería haber estado presente. "Me enteré de que el chico no tenía gimnasio ese día. Vino por error y terminó apuñalado", explicó. Sobre el agresor, la mujer opinó que "debería ser expulsado" porque "no es la primera vez que protagoniza un problema".

Además, cuestionó la postura de la institución: "Dicen que no es habitual, pero aquí hay muchas cosas que se ocultan. La directora debería recorrer las aulas y estar atenta a lo que pasa".

Bullying, drogas y violencia

El reclamo de los padres no se limita a los hechos de violencia física, sino que también denuncian la presencia de drogas dentro del establecimiento. "Es verdad que hay chicos que se drogan. Alumnos lo vieron y lo denunciaron a la directora, pero ella no hace nada", aseguró la entrevistada.

El bullying también es una problemática recurrente. "Los chicos se hacen bullying entre ellos. También los maltratan aquí en la escuela", indicó, resaltando la ausencia de un espacio de contención psicológica.

Reclamo por mayor seguridad

Tras el grave hecho, los padres exigen mayores controles en el ingreso de los alumnos. "Si la escuela no quiere revisar a los chicos, que venga la policía. Pero no sirve que solo vengan, se saquen una foto y se vayan", manifestó una madre indignada.

Finalmente, la comunidad educativa pide un acompañamiento profesional dentro de la institución. "Hace falta un psicólogo. Hay muchos alumnos que vienen con problemas de sus casas y aquí los tratan mal. Nadie se preocupa por ellos", concluyó la entrevistada.

El hecho reavivó el debate sobre la seguridad en las escuelas y la responsabilidad de las autoridades para garantizar un ambiente adecuado para los estudiantes.