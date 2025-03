Su compañero de estudio se perdió hace meses y volvió el día que se recibió

¡Tom, El Viejo, volvió a casa! Ésta semana Agustín Faciano estuvo abocado a sus estudios, ya que rendía su última materia del Profesorado de Educación Secundaria en Economía. Sin embargo, no era su única preocupación: Tom, El Viejo, su perro seguía desaparecido.

Tom, El Viejo, fue el compañero de estudio de Agustín a lo largo de toda su carrera. Noches de desvelos, de preparaciones de trabajos, Prácticas y Tom estuvo al lado de su amo, escuchando atento. Pero meses atrás salió de casa, y a pesar de sus achaques, dados por su vejez, no lo limitó y se aventuró más allá de su territorio conocido. Su dueño, advirtió que no estaba, de inmediato se movilizó y difundió en sus cuentas de redes sociales y con el pedido a través de GIPA, que quién viera o reconociera a Tom, pudiera darle aviso, sin embargo no hubo nivedades.

Agustín tuvo que seguir estudiando, mientras la espera y la preocupación por el retorno de su mascota siguió presente. Ésta semana, llegó el gran día para Agustín, el trayecto de formación inicial culminaba, pero faltaba alguien, Tom, después de tantos meses no estaba.

El destino tenía preparada una gran sorpresa para el estudiante de Nivel Superior: el día que se recibió, Tom, El Viejo, volvió a casa. Las aventuras y dificultades por las que pasó, se advierte en su cansancio, pero Tom mueve la cola y sus ojos dan cuenta de su felicidad al ver a su amo todo sucio y recibido.

Tom lleva un cartelito para Agustín "¡Volví para verte recibido", el momento fue inmortalizado en una foto con una gran sonrisa de su amo, junto con su compañero. El joven compartió la imagen y agradeció al grupo de ayuda animal independiente, por haber ayudado a la difusión de búsqueda de Tom.

La historia tuvo un final feliz. Todos celebramos el logro de Agustín y el retorno de Tom a casa.