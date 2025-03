Diputados aprobó el DNU del nuevo acuerdo con el FMI

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Poder Ejecutivo (PE) para avalar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El entendimiento con el organismo de crédito es fundamental para la continuación del plan económico de Javier Milei. Implica una mejora en el balance del Banco Central podría permitir una flexibilización de los controles cambiarios y un proceso de desinflación más robusto. Al mismo tiempo, GMA Capital explica que ese escenario implicaría mayores certezas sobre cómo continúa el esquema monetario-cambiario, algo vital para todos los “asset classes” (clases de activos) del mercado local.

El DNU autoriza que se avance en el acuerdo. La intención oficial es que ese nuevo entendimiento se logre antes de cerrar el mes para que, en abril, el Board del organismo internacional aprueba definitivamente el acuerdo y establezca, finalmente, el monto de la ayuda que brindará en esta oportunidad a la Argentina. “Entre las pocas certezas que tenemos, sabemos que el programa será un Extended Fund Facility (Facilidades Extendidas) con un período de gracia de cuatro años y medio y un plazo de reembolso de 10 años”, indica GMA. Así, la Argentina lograría refinanciar cerca de U$S 13.900 millones de pagos de capital entre 2026 y 2029. Si bien los intereses del programa actual continuarían implicando un esfuerzo, lo cierto es que el esquema económico del gobierno se vería fortalecido por una disminución en las obligaciones en dólares. Sin embargo, aún no es claro cuál sería el monto total de fondos “frescos” que llegaría, ni su cronograma de desembolsos.

Sin embargo, “The Wall Street Journal” advierte que, aunque las calles no reaccionaron con fuerza al ajuste, los bonos comenzaron a estabilizarse en niveles bajos. El medio señala que Argentina ha vivido momentos similares antes, pero romper el ciclo de crisis económicas llevará años.

Además, se menciona que el nuevo programa con el FMI incluiría unos U$S 12.000 millones destinados en gran parte a refinanciar la deuda de U$S 40.000 millones que la Argentina mantiene con el organismo desde la gestión de Mauricio Macri. No obstante, el monto no sería suficiente para respaldar el próximo desafío: la salida del control cambiario.