Profundo Norte: La obra poética del monterizo Dardo Solorzano hecha música junto a dos músicos

Con la obra poética del monterizo Dardo Solórzano como base de las letras de las 10 canciones del CD, se creó este trabajo discográfico llamado Proyecto Profundo Norte, integrado por Oscar Salvatierra (de Colalao del Valle) en guitarras, teclado y arreglos, Ramiro Rodríguez (de Santa María – Catamarca) en voz y percusiones, y el mismo Solórzano como productor y arreglador.

En el disco, Solórzano oficia de autor de temas creados junto a una seria de compositores de diferentes provincias argentinas, como Bruno Arias, Ramiro González, Topo Encinar, Ernesto Guevara, Pica Juárez, Carlos Mamani, José Oyola y Sara Mamani. En diálogo con MONTERIZOS, los artífices de este CD nos cuentan sobre los procesos que atravesaron para crear este “Proyecto Profundo Norte, exégesis sobre la obra de Dardo Solórzano”.

A Dardo Solórzano: ¿Qué palabra o idea unifica todo el universo poético que aparece en el disco?.

Yo creo que es la de ‘sociocultura’, nacida desde una región periférica de esta hispanoamérica profunda. Quiero decir, ese concepto de estar en la periferia o margen lógicamente parte desde la visión de que existe un centralismo geográfico definido no solo por el poder económico sino también por un centro que ejerce hegemonía cultural. Me parece que el universo poético del Proyecto Profundo Norte sigue el cauce del río caudaloso de nuestra sociocultura que tiene una identidad muy rica y sin embargo muchas veces ninguneada en su profundidad, o simplemente usada como mercancía decorativa de rasgos pintoresco y, por tal razón, no tomada con el respeto y la seriedad que merece. Esa búsqueda de la profundidad poética se puede apreciar por ejemplo en la canción “Virgen Chaya” en donde la lírica juega con el sincretismo religioso tan propio de nuestros pueblos al yuxtaponer una celebración popular como la chaya riojana con una deidad cristiana (la virgen), y que la mujer resultante de esa fusión adquiere estatus de sacralidad y ritualidad festiva en una mixtura que hace que un cosechero le cante su plegaria a ella pidiendo redención, amor, prosperidad, etc.

Sabemos que hubo un tiempo prolongado y con varios impases en la grabación del CD, ¿Cómo fue tu proceso personal de grabar la voz en esa longitud? ¿Descubriste elementos o cambiaste cosas de tu canto en ese largo transitar? ¿Cómo viviste la experiencia de salir de tu espacio de confort como percusionista a tener que encabezar un proyecto como primera voz del mismo?.

Si bien es verdad que se prolongó el tiempo de grabación, creo que al final el transcurso fue beneficioso para la madurez y crecimiento en el canto. Uno se va encontrando y conectando con lo que dice, también en la forma de transmitir los sentires. Sin duda que al cantar, eso tiene un peso importante y logra llegar a lo hondo del oyente. En mi forma de cantar siempre traté de ser lo más genuino posible, trasladando lo que uno es más lo que fue aprendiendo en el camino, y en este proyecto logré hacer cosas que no me imaginaba, como por ejemplo cantar coplas o recitar. Eso sí que fue un total desafío, responde Ramiro

La experiencia de ser la “voz” se dio primordialmente por lo que me dijo Dardo Solórzano: “quiero que el proyecto tenga tu voz”. De ahí fue mentalizarme y ponerme en ese papel de encabezar un proyecto del cual tenía una total certeza de que iba a ser un desafío grande. Con miedos, pero con la convicción de que había que poner todo para una obra de tal magnitud.

"Todas las canciones del disco son temas inéditos, por lo tanto no tienen referencia previa de sonido más allá del audio ‘en crudo’ que puede haber hecho el compositor para mostrar la melodía y la armonía básica, ¿Cómo fue el trabajo de búsqueda del sonido para construir una identidad particular en cada canción? ¿Creés que lograron encontrar un sonido propio? En el caso de sentir que pudieron conseguirlo ¿Esa identidad fue algo premeditada o salió de forma azarosa? ¿Creés que hay una forma de catalogarla y definirle rasgos? ¿Cuáles serían?.

Profundo Norte reúne a compositores maravillosos, cada uno con su impronta, su identidad musical y su manera de construir canciones. Sin embargo, mi referencia primaria al abordar los arreglos fue la poesía. Dardo es un gran letrista, la música va implícita y florece en cada verso. Eso no deja de ser una libre interpretación a la hora de arreglar. Guitarra o piano en mano, las ideas siempre brotaron naturalmente de acuerdo a lo que narraban. Me es difícil ubicar este disco en una nómina, supongo que otros la catalogarían dentro de la "World Music", dada la variedad de paisajes que recorre. Cada canción es un viaje, una crónica, un sentimiento, una memoria, y en cada una hay colores, matices, formas, actitudes, expresa Salvatierra.

Respecto al haber encontrado un sonido propio, creo sin duda que si, ningún arreglo del disco es recorte de otro. Cada canción se diferencia de otra, sacando cánones hegemónicos. También hay mucha experimentación, hay sonidos interesantes como las gaitas colombianas junto a la flauta traversa, líneas de contrapunto entre el charango y la guitarra, un Erhu (violín chino) vibrando sobre un licuado rítmico de Hawái reggae y andino, un wurlitzer sobre una zamba. No hubo prototipos, solo un espacio libre para la creatividad. Un "fracaso asegurado" que nos resultaba muy interesante (bromea).

Relacionado a si hay algo premeditado o azaroso, creo que hay una búsqueda personal y colectiva a la vez. Además de ahondar en la identidad de cada uno, nuestros terruños e historia, existe una pulsión maravillosa y libre en el arte para adoptar una expresión y hacerla propia. En el medio pasaron cosas interesantes, nos pasó con “La Luz Vedada”, una chacarera que se fusiona con tanguillo flamenco, ahí hay cante jondo y bombo legüero, coplas que surgieron a partir de la música.

"Profundo Norte trabaja sobre una obra poética y corpus literario concreto que incluye temáticas bien distintas ¿Cantar esos discursos implica variaciones en la interpretación de los temas entre sí o concebís la obra dentro de una sola intención de canto y sonido?. Durante ese proceso ¿Cómo viviste la experiencia de amalgamar tu voz en dúos con invitados como Bruno Arias, Lucho Hoyos y Lisandro Aramayo?.

Profundo Norte tiene esa variedad, tanto en los ritmos musicales como en la temática de las letras. Hay letras de amor, de compromiso social, de intimismo y lo que se buscó fue siempre sumergirse en lo que cada pieza requería. En esto creo que al fin y al cabo el tiempo ayudó ya que permitía preparar cada tema con la impronta y el estudio que merecía. Quien lo escuche seguramente percibirá esas sensaciones", agregó Rodriguez,

La experiencia de sumar estos grandes artistas al proyecto fue genial!. En cuanto a amalgamar, creo que es lo más complicado, por las formas de cantar y los colores de cada cantante... pero se logró algo increíble!. En “Flores por Tafí” por ejemplo, tuve que subir un poco mi registro para hacerla a tono con su compositor Bruno Arias. En “La Luz Vedada” compartimos voces con Lucho Hoyos y Lisandro Aramayo. El primero, un amigo y maestro de toda la vida, al cual admiro profundamente, e imaginarán lo orgulloso que estoy de compartir esta canción. Lo de Lisandro salió de todos los moldes... su aporte fue sustancial e innovador. En fin, siempre agradecido de compartir camino con estos grosos que embellecieron nuestro "Profundo Norte".

¿Existe un límite en la fusión de sonidos para lograr una ‘no profanación’ del género folclórico? o esas reglas morales del tradicionalismo ¿te parecen obsoletas?, ¿El proceso de crearle arreglos musicales a un tema es meramente ornamental o tiene otra importancia o simbolismo?

"No creo en la idea de profanación. El folklore marca una identidad pero es a la vez una licuadora de culturas. Todo viene de un universo preexistente y esa es la mayor riqueza de lo nuestro. Aunque respeto mucho las tradiciones y el género, no soy ningún purista. De hecho no creo en el purismo, quien se sienta purista supongo que no indagó en el génesis de lo que hoy llamamos folklore. Hay que quitarle esa carga y recibir con más amor las creaciones".

Claro que existen ambos casos, pero no lo veo como algo negativo. Lo importante es el contenido y aquí había que escapar de lo decorativo. Hubiera sido un despropósito crear un packaging desconectado de la riqueza de esta obra. Me gusta que la esencia se transmita a lo externo, no que lo externo disimule vacíos. "La forma viene desde adentro", le decía Spilimbergo al Cuchi Leguizamón.

- Así como lo planteado en el aspecto meramente musical, ¿creés que hay fusión en la construcción poética de Profundo Norte? ¿Cómo es que se termina consumando una mirada amplia y universal sobre el folklore y la tierra de uno?.

Es posible que las influencias de las lecturas de diferentes corrientes poéticas pueda generar en mis letras una lírica de fusiones de estilos. Lo que sí es evidente es que las letras no responden un 100% a las formas poéticas tradicionalistas como la poesía gauchesca o paisajista. Me parece que la búsqueda estaba más ligada a generar una paleta de colores propia, con temáticas no tan comunes en el mercado, como es el caso de las chacareras “Sol de Noche” o “La Luz Vedada”. También la búsqueda estaba en las formas del decir, tal el caso de la zamba “Rocé tu Sueño”, donde al igual que el huayno “Descienden las Luciérnagas”, hay un trabajo sobre la metáfora y las imágenes sensoriales que generalmente no se usan en las letras del folclore comercial porque ahí se opta por el decir más coloquial y simple", comenta el monterizo.

No sé si el objetivo es la ‘universalidad de la obra’ en un sentido globalista de la palabra, lo cual me remitiría a los procesas de homogenización y ecualización artificial del arte para ser consumido por un sujeto neutro. Quizás para este caso valga más la célebre frase de Tolstoi: “pinta tu aldea y pintarás el mundo”. En cuanto a creación artística del sonido y poesía, me parece que tienen que ver con un búsqueda y proceso interno, a profundidad de nuestra sociocultura, y en todo caso, los elementos sonoros correspondientes a folclore de otras latitudes (landó peruano, cumbia colombiana, tanguillo español, etc.) solo son herramientas de enriquecimiento que aparecieron porque también son parte de lo que constituye de algún modo nuestro universo musical y cultural. Creo que la obra es el resultado de lo que somos y fuimos en ese lapso creativo, el destino que ella tenga será siempre azaroso, solo esperamos que sea un aporte válido para la historia cultural de nuestro pueblo.