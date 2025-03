Jaldo recibió a una adolescente de Acheral para brindarle apoyo para su tratamiento en Buenos Aires

El gobernador, Osvaldo Jaldo, esta mañana recibió en su despacho de Casa de Gobierno, a la paciente Milagros Gómez, quien años atrás recibió un trasplante de hígado en el Hospital Garrahan. El gobernador explicó que, al conocer la situación de Milagros, el gobierno intervino para facilitar su traslado a Buenos Aires, donde además, se gestionó el uso del avión sanitario para su traslado, dado que el viaje de 1.200 kilómetros no podría ser realizado en otro medio de transporte.

Hoy hemos resuelto los problemas inmediatos, pero el Gobierno seguirá asistiendo a Milagros hasta que se recupere completamente", afirmó Jaldo quien destacó que el gobierno también solucionó estas cuestiones logísticas, proporcionando un lugar donde la familia pueda descansar durante su estadíA. En la oportunidad, reafirmó el compromiso del gobierno con la salud y bienestar de los tucumanos.

El Primer Mandatario estuvo acompañado por el ministro de Interior, Darío Monteros, y el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz.

La joven paciente, que años atrás recibió un trasplante de hígado, continúa con un tratamiento médico que requiere esta nueva intervención quirúrgica para mejorar su calidad de vida.

Este paso se da en el marco de un compromiso conjunto entre las autoridades y el equipo médico que sigue el caso de Milagros, asegurando que todos los procedimientos y gestiones necesarias se realicen de manera eficiente y en el menor tiempo posible.

Medina Ruiz destacó el ejemplo de vida que representa Milagros que lucha contra una insuficiencia hepática desde su infancia. "Es un ejemplo de vida, que a pesar de la dificultad, lucha hacia adelante", afirmó el ministro.

En una reunión convocada por Jaldo discutieron el próximo viaje de Milagros a Buenos Aires para recibir un tratamiento especializado en el Hospital Italiano. El Ministro también resaltó la importancia de la donación de órganos, especialmente en Tucumán, donde esta práctica ha salvado muchas vidas.

Desde el punto de vista médico, Milagros enfrenta una obstrucción en la vía biliar, para la cual se le realizará un estudio y un tratamiento con un estén y dilatación de la vía biliar.

Finalmente, aseguró que el gobierno de la provincia brindará todo el apoyo necesario, incluyendo el subsidio de salud para el traslado sanitario de Milagros.

"Jaldo nos ha brindado toda la atención para viajar a Buenos Aires y cubrir los gastos de las operaciones que debo realizarme", dijo Milagros.

La joven, de 19 años, también está comprometida con su futuro. “Estoy estudiando Zootecnia en la Quinta Agronómica y pronto comenzaré un curso de equinoterapia para ayudar a los chicos, como me ayudaron a mí”. Además, destaca la importancia de la donación de órganos: “Donar órganos, salva vida, como me salvó a mí, y no es solo una vida, sino muchas”.

Mónica Silva, tía de Milagros, dijo que "Jaldo nos ha dado todas las esperanzas para continuar con una buena calidad de vida para Milagros y toda la familia", concluyó.