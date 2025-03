Acto de proclamación de docentes en las Juntas de Clasificación

Se trata de un compromiso de esta gestión de gobierno, tras 17 años en los que los educadores no pudieron elegir a sus representantes.En un acto celebrado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el gobernador, Osvaldo Jaldo, junto con la ministra de Educación, Susana Montaldo, encabezaron hoy la proclamación de vocales electos en representación de los docentes tucumanos ante las Juntas de Clasificación del Ministerio de Educación. De la ceremonia también fueron parte el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, y el legislador y vicepresidente segundo de la Legislatura, Alfredo Toscano. En representación del sector gremial estaban presentes los secretarios generales Hugo Brito (Atep), Isabel Ruiz (Apemys) y Daniel Vizcarra (Amet).

En la oportunidad, fueron nombrados los vocales ante las Juntas de Clasificación de Educación Inicial y Primaria; de Educación Secundaria; y de Educación Técnica, Agrotécnica y de Formación Profesional de Jóvenes Adultos, elegidos por los docentes estatales de la Provincia mediante elecciones llevadas a cabo el 21 de noviembre de 2024.

En ese marco, Jaldo agradeció la labor de los docentes tucumanos y recordó que “ellos son los que atienden las cuestiones pedagógicas, le ponen el oído a cada chico, pero también tienen que atender las problemáticas que tienen los estudiantes no solo en la escuela, sino en las que traen desde el hogar”.

Asimismo, subrayó la importancia de proclamar a los representantes de los docentes en las Juntas, ya que hace 17 años no se designaba autoridades por elección de los maestros. “Hace mucho que no se practicaba la democracia en este ámbito. Pero ahora ustedes tienen la palabra, ya no tenemos argumentos para decir que el gobierno ha decidido unilateralmente la integración de las Juntas”, añadió.

La ministra de Educación, Susana Montaldo, remarcó que después de 17 años se realizaron las elecciones para la representación de los docentes con más del 90% de participación, lo que implicó “democratizar la educación y la sociedad en general”.

Posteriormente, adelantó la docente, se hará una nueva elección para la Junta de Educación Superior que aún no tiene sus representantes.

Vocales designados ante las Juntas de Clasificación de Educación Inicial y Primaria:

- Viviana Fabiola Álvarez

- Norma Isabel Rodríguez

- Sergio Orlando Altamiranda

Vocales designados ante las Juntas de Clasificación de Educación Secundaria:

- María José Valeria Maza

- Víctor Hugo Valdez

- Ángela Leonarda Figueroa Guzmán

Vocales designados ante las Juntas de Clasificación de Educación Técnica, Agrotécnica, y de Formación Profesional de Jóvenes y Adultos:

- Fany Mercedes Huvierne

- Joaquín Leonardo Chaile

- Fernando Alberto Moreno

Elecciones en las Juntas de Clasificación

La elección de Vocales de Juntas, en representación de los docentes, constituye la concreción de un compromiso asumido por esta gestión de gobierno y un objetivo establecido por el Gobernador, tendiente a lograr la plena democratización de los procesos de designación de docentes estatales, ya que el último proceso electoral convocado y concretado en la provincia fue el 9 de noviembre de 2006, cuando se eligieron representantes para las -en ese entonces, nóveles- Juntas de Clasificación de Educación Técnica, Agrotécnica y de Educación No Formal y Junta de Clasificación de Educación Superior, Especial y Artística, cuyos representantes fueron elegidos por única vez por un período de dos años a fin de unificar los periodos de los cuatro organismos.

A partir del año 2008 debían convocarse las elecciones hasta los cuatro años, conforme a lo establecido en el Estatuto Docente de la Provincia. Durante prácticamente 17 años, las juntas en la clasificación docente únicamente estuvieron integradas por representantes nombrados por el Poder Ejecutivo, no contando con la representación docente, tan importante para garantizar la democratización y la transparencia. Desde el comienzo de esta gestión, se trabajó para regularizar la integración de las juntas y hoy se está haciendo realidad. A partir de hoy, tres de las cuatro juntas de clasificación docente se encuentran debidas y regularmente constituidas con sus siete integrantes.