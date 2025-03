Jaldo firmó un acuerdo en mejoras de sueldos con la Policía y el Servicio Penitenciario

El gobernador Osvaldo Jaldo firmó minutos antes del mediodía del jueves el acta de recomposición salarial con la Policía y el Servicio Penitenciario de la provincia.

Estuvieron presentes en la rúbrica los ministros de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, su par de Gobierno y Justicia, Regino Amado, el jefe de la fuerza, Joaquín Girvau, su segundo, Roque Yñigo, el director del Servicio Penitenciario, Antonio Quinteros, el subdirector Diego Leal, el secretario de Gobierno, Raúl Albarracín y el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García.

Jaldo al respeto dijo: “Si bien esta recomposición es muy importante para cada uno pero también hay otros aspectos que tienen una significativa importancia ya que hoy nos encontramos ante una Policia y un Servicio Penitenciaria que recuperó un rol protagónico”.

En ese sentido valoró a “dos instituciones que están marcando una presencia en Tucumán que hace tiempo no se veía. Quizás eso no significa plata y por ahí está por encima del dinero el prestigio como portar el uniforme, algo que logramos juntos en un año y cuatro meses, ustedes (refiriéndose a los mandos superiores) y los que están bajo su mando”.

Jaldo luego reflexionó: “Con el trabajo que hemos realizado en tan poco tiempo -porque pasaron muchos años- y por omisión, error, falta de visión, de no fijar una política, nunca hemos visto a la policía en las condiciones que hoy tenemos y yo tengo más de 40 años en la función pública, por lo que no me lo van a contar: Hoy la Policía tiene prestigio en la calle y un servicio penitenciario con protagonismo y presencia”.

“Hoy sentirse policia y pertenecer al servicio carcelario es un prestigio y honor que les hace bien a ustedes y su familia que se deben sentir orgullosos de ser ser policías y agentes penitenciarios”. (Osvaldo Jaldo, gobernador)

Sistema de cálculos

En su discurso Jaldo manifestó: “El año pasado nos reunimos cinco veces donde recuperamos sistemas de cálculo donde se ponía en vigencia escalas y se respetaba la jerarquización de cada uno de una ley que no se aplicaba y que gracias al ministro y los jefes se puso en vigencia ya que beneficia a la policia, incentiva y motiva para hacer carrera dentro de la fuerza con los ascensos, por eso es una sumatoria de cosas, no solo los porcentajes que estamos dando”.