”Vamos a meter presos a los que quieran ir contra las instituciones del Estado”

En el corolario de su discurso durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura en edición 120, el gobernador Osvaldo Jaldo hizo referencia a una audiencia judicial que se desarrolló ayer en los tribunales donde se imputó a un grupo de personas, entre personal policial y profesionales del derecho, que el año pasado intentó provocar un levantamiento policial.

"Los que estamos acá somos productos de la democracia y no puede ser que gente con arma prestada quiera levantarse contra sus autoridades, las instituciones, los tres poderes del Estado y ayer se dio un paso importante en una audiencia donde los que quisieron sublevarse levantarse en armas empezaron las audiencias (judiciales) hay ya imputados y algunos con prisión preventiva".

"Quiero felicitar al Poder Judicial de la provincia, tanto al Ministerio Público Fiscal como al Fiscal que actúa como así también a la Corte Suprema de Justicia en esta caso de nuevo intento de levantamiento del año pasado y que no se llevó a cabo gracias a la reacción de la Policia conjuntamente con el Poder Judicial", aseveró Jaldo.

"Si no hubiésemos actuado teníamos otro acuartelamiento de policías que no sabe para que llegaron a la fuerza. Gracias a dios nos adelantamos y eso no ocurrió", manifestó el gobernador.

El profesional del tik tok

Atento a posibles conjeturoas el titular del PE aclaró: "Por ahí se va a salir a hablar de persecución política pero este Gobernador dejará en secretaria (del Parlamento) las grabaciones que son públicas, donde participaron los mafiosos y para que después no salgamos a distorsionar la información".

"Hay un profesional que le gusta el tik tok pero cuando se le ponen las esposas le sube la prisión. Ahora (que se le dictó la prisión preventiva y fue trasladado a la cárcel de Benjamín Paz) va a tener más ambiente para hacer tik tok", ironizó Jaldo.

Luego recordó: "Ya lo hemos vivido en el año 2013 en ese año el acuartelamiento entre el 8 y 12 de diciembre tuvo como resultados varios tucumanos fallecidos varios gobiernos saqueados y tucumanos y tucumanas en zozobra y sin custodia policial ni seguridad".

Cerró diciendo: "Hoy tenemos la responsabilidad de cuidar las instituciones y saber que hay bandas de profesionales que están pendientes de la destitución de la gente elegida por la voluntad popular. Este Gobernador acompañará a la justicia para meter preso a los que quieran ir contra las instituciones".