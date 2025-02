Jaldo optimista con la negociación paritaria: “vamos a llegar a un muy buen final”

hay áreas que se están cerrando, empleados que están quedando en la calle. No es sólo la cuestión salarial, son las condiciones de trabajo, son un conjunto de puntos y de temas que se tratan en una recomposición salarial y en una paritaria por eso tenemos que tener paciencia. Por eso tenemos que estar dispuestos a escuchar y a plantear determinadas situaciones, pero yo soy muy optimista y creo que vamos a llegar a un muy buen final”.

Negociación con docentes e inicio del ciclo lectivo

Al ser consultado por la prensa sobre el rechazo de la oferta salarial del Gobierno nacional, realizada por los gremios nacionales docentes de la CGT que ratificaron un paro nacional para el 5 de marzo, Jaldo dijo: “en estos momentos, -en Tucumán- se está negociando con los diferentes gremios que representan al sector de la educación.

Hay que ver si los gremios locales se adhieren o no se adhieren a este paro nacional. Siempre y cuando lleguemos a un acuerdo en materia salarial, me parece que desaparecen los motivos para hacer paro. Me parece que hay que ponerse al frente del aula lo antes posible. Hoy nuestros chicos tienen que volver a la escuela, tienen que aprender y estudiar.

Muchos chicos van a la escuela para alimentarse, por eso nosotros queremos abrir las escuelas lo antes posible. Es decir, llegado a un acuerdo en el tema paritario en la provincia de Tucumán, desaparecen los motivos para los paros, pero somos muy respetuosos de las decisiones que se tomen”.