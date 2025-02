La Provincia acuerda con supermercados la venta de módulos alimentarios a bajo costo

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este jueves la firma de un acta compromiso con la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Tucumán para establecer una opción de módulos alimentarios destinados a los beneficiarios de la Tarjeta Alimentaria Independencia. La iniciativa busca garantizar el acceso a productos de primera necesidad a un precio accesible dentro del territorio provincial.

Del encuentro participaron el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; y el subsecretario de Comercio Interior, Juan Carlos Bernard. En representación del sector supermercadista participaron Guillermo Rodolfo Saccomani, de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Tucumán; Alejandro Matías Barrera, del centro de compras Gómez Pardo; Jorge Capozzucco, del centro de compras Capo; María Lerda, de Hiper Libertad; Alejandro Seleme, de Supermercado El Marqués; Ignacio Ferrer, de Supermercado Ferrer; Fabián Salguero, de Supermercado Tatito; y Vicente García, de Supermercado Doña Maga.

El ministro Regino Amado destacó la labor conjunta entre distintas áreas gubernamentales para lograr este acuerdo. "Estamos cumpliendo con lo que nos pide el Gobernador de hacer un trabajo interministerial, en nuestro caso a través de la Dirección de Comercio Interior, en la relación que ya viene teniendo con la Cámara de Supermercados en toda la provincia, con la Secretaría de Trabajo también", afirmó.

Asimismo, el funcionario remarcó: "Quisimos asegurarnos de que los beneficios sean directos para los destinatarios de la Tarjeta Alimentaria Independencia y que no puedan canjearse por otras cosas, ya sean bienes materiales o inmateriales".

Por otro lado, Amado subrayó la posibilidad de ampliar la cantidad de beneficiarios: "Sabemos que lo podemos duplicar, pero va a depender de todos, del trabajo conjunto para que esto sea positivo".

"El Gobernador está dispuesto a seguir dando más tarjetas a quienes reúnan las condiciones y que esos fondos sean distribuidos en la totalidad de los supermercados de la provincia", añadió.

Finalmente, el ministro recordó la situación de los trabajadores tucumanos que se encuentran fuera de la provincia. "Hay que recordar que hay un cupo importante que está en este momento como obreros golondrina en otras provincias, alrededor de 15.000 de los 30.000 que han viajado, que a su vuelta van a tener su tarjeta también para poder tener algún sustento para su familia", concluyó.

Por su parte, Masso dijo: “cuando presentamos la Tarjeta Alimentaria Independencia, el Gobernador de la provincia le pidió al presidente de la Cámara de Supermercados que trabajemos para que realmente este paso que estamos dando en dar transparencia a la compra de alimentos para tantos tucumanos y tucumanas que la necesitan se dé de la forma en la que estamos logrando con la firma de este convenio con prácticamente la totalidad de los empresarios del rubro alimento de la provincia de Tucumán”.

El ministro subrayó que "será la primera tarjeta alimentaria del país en la cual no se va a poder extraer el dinero, ni transferir, ni sacar el dinero por débito y que tiene que ir a la compra de alimento en los negocios habilitados para tal fin”.

“32.200 beneficiarios y beneficiarias van a poder comprar ocho alimentos a un costo inferior a lo que es la góndola, que era lo que le costaba al Estado el precio de ese módulo. Y aparte de eso, este precio se ha fijado en 8.999 pesos, con lo cual, a ese tucumano le dejamos una franja superior al 50% para que pueda comprar un yogur, una leche fluida, verduras, carnes, comprar todo lo permitido. O sea que ese tucumano que recibía ese módulo hoy está ganando prácticamente el 100%”, declaró.

En esa linea, Masso agradeció al Banco Macro: "Hicimos una tarjeta que ya ha pasado las pruebas. No ingresa en los lugares en donde no hay rubro alimento e hicimos la prueba en el cajero, donde no se extrae. O sea que la plata va a ir directamente a los comercios” y dostuvo: “en esta primera etapa, prácticamente 600 millones de pesos van a ir a los comerciantes tucumanos que antes, en otras experiencias, como la Tarjeta Alimentaria Nacional o la AUH, no veían ese impacto, porque al poder extraer el dinero, muchas veces la gente, por distintas necesidades, no iba a comprar con ese dinero el alimento que necesitaba”.

“También nos van a colaborar en extender un ticket detallado para que nosotros, mes vencido, citemos aleatoriamente a distintos tucumanos que son beneficiarios para que podamos controlar que hayan comprado los alimentos permitidos”, manifestó.

Y en ese sentido, aseveró: “Prácticamente han firmado el 100% de los supermercados. Falta solamente una de las cadenas nacionales que tienen que pedir una autorización a Buenos Aires, pero nos han dado la tranquilidad que se van a sumar una vez que tengan esa autorización”.

Los supermercadistas se llevaron una carpeta donde tienen el listado de los ocho productos permitidos: “Lo importante de esto es que los ocho productos que estos tucumanos recibían hasta el mes de enero en forma física, hoy lo van a poder comprar por 9 mil pesos y van a poder comprar 11 mil pesos más”.

“Nosotros mañana vamos a estar acreditando, transfiriendo el dinero al Banco Macro y el día sábado a partir de las 9 de la mañana los 32 mil tucumanos pueden asistir a toda esta rama de negocios para comprar con sus 20 mil pesos lo que necesitan para alimentar a su familia”, detalló.

A su turno, Saccomani destacó que “estos 8 productos por 30 días se van a mantener a 8.999 pesos, que en realidad refleja que es un valor mucho menor de lo que está en forma individual cada producto. Esto ya es un avance bastante importante y beneficia sobre todo a los titulares de esta tarjeta. Dentro de estos ocho productos se encuentran: aceite de girasol, un kilo de azúcar, un kilo de harina, un kilo de arroz, un kilo de yerba, un puré de tomate y dos paquetes de fideos”.

En ese marco, remarcó que desde el año pasado el sector venía trabajando con Desarrollo Social para alcanzar este acuerdo y subrayó la importancia del mecanismo de la Tarjeta Alimentaria Independencia.

"No se puede traer el dinero de las cajas de ahorro, ni tampoco se puede transferir. Esto es un elemento muy importante y te podría decir que esto es un hecho inédito a nivel nacional. El fin es que este monto de dinero vaya destinado exclusivamente para alimentos. Se beneficia el usuario y, a la vez, esta cantidad de dinero que se va a entregar, que son aproximadamente 600 millones de pesos mensuales, va a motorizar el empleo y el comercio tucumano", aseguró.