Habló Jorge Cruz, el suspendido comisionado rural de El Mollar: “Soy una víctima más que compró”

El suspendido comisionado rural de El Mollar, Jorge Cruz, rompió el silencio por primera vez respecto de la investigación que impulsa la Justicia por la toma y venta ilegal de tierras del llamado “Loteo Gaucho Castro”, pertenecientes al Gobierno de Tucumán. En una entrevista a La Gaceta, el funcionario que fue apartado del cargo -vía DNU- por el gobernador Osvaldo Jaldo afirmó que es inocente y que, a su vez, también es víctima dado que compró dos lotes junto a su esposa en febrero de 2022. “No soy culpable de nada”, dijo.

En una cafetería del microcentro tucumano, junto a su abogado Ernesto Baaclini, Cruz afirmó que el proyecto no ingresó por la Comuna sino que llegó con el plano de mensura, aprobado por la Dirección General de Catastro. Indicó que con esa documentación de respaldo es que otorgó la factibilidad del agua, que la comuna no cuenta con planos para saber cuáles son tierras fiscales y que el terreno figuraba a nombre del titular del emprendimiento inmobiliario, Juan Pablo Castro.

-¿El DNU que firmó el gobernador lo tomó por sorpresa?

-Primero que nada, yo apoyo la decisión del gobernador. Soy un empleado tanto del Ministerio del Interior como del Gobierno de Tucumán. Apoyo esta decisión, que es con el fin de dejar en claro que estoy dispuesto a colaborar con la Justicia. De seguir cumpliendo con mi función se podría tomar como una forma de entorpecer. Entonces, la idea es no hacer eso y presentarme ante la Justicia como un ciudadano normal, siempre dejando en claro que uno es inocente y que está dispuesto a colaborar para que se llegue a la verdad.

-¿La decisión del gobernador fue charlada?

-Habíamos conversado de esta situación, pensando también en la Comuna y la gente, tratando de apartarme un poco de toda la situación; dejar que la Justicia siga su curso e investigue de manera imparcial, que llegue a la verdad y que se demuestre -en este caso- mi inocencia.

-¿Estaba al tanto del loteo y de la comercialización?

-El loteo en sí, como proyecto inmobiliario, nunca ingresó por la Comuna. Cuando tomo conocimiento de esto es cuando se presenta gente que ya compró, con un número de padrón y un plano de mensura, que estaba acreditado o aprobado con la Dirección General de Catastro. Entonces, en base a eso, uno va recibiendo las inscripciones de las carpetas que van presentando los loteadores, pero el proyecto en sí como tal, como desarrollo inmobiliario, no ingresó por la comuna.

-¿Para usted las tierras son de la Provincia o de Castro?

-Tengo cuarenta años y desde que tengo uso de razón, a esa zona, que estaba cercada y delimitada, se la conocía como “El cerco de Juan Castro”. En esa zona él hacía sembradío de maíz y después, cuando cosechaban, metía los animales como para pastoreo. Entonces, desde que tengo uso de razón, él tenía el cercado.

¿No tiene conocimiento si las tierras son de la Provincia o son propias?

En El Mollar, en su creación, la mayoría de las tierras es propiedad del Superior Gobierno de la Provincia. Hay un traspaso que hacen los Frías Silva, allá por el año 75 o 77, no tengo bien claro el año; en forma de pago de impuestos transfiere a la Provincia una cantidad -no sé cuántas- de hectáreas. Entonces, todo queda bajo el dominio del Superior Gobierno de la Provincia. Después, dentro de esa tierra, había gente que tenía la posesión anterior. Entonces se busca una forma de regularizar y ahí empiezan a regularizarse las tierras, dentro del padrón de mayor extensión. Desconozco si Juan Castro tenía la titularidad, pero cuando se presenta la gente que había comprado ya tenía un plano de mensura, con el número de padrón, que es por eso que uno que uno accede a que la gente que compró lo inscriba en la comuna.

-¿La comuna tiene planos sobre cuáles son las tierras fiscales y cuáles son de privados?

-Nosotros tenemos un acceso para saber, más o menos, cuáles son los números de padrones de cada lote. En este caso, cuando se hace como “Loteo Guacho Castro”, al ingresar el sistema de Catastro con los números de padrón figuraba Juan Castro como responsable fiscal.

-¿Es cierto que las personas acusadas se acercaron a usted con los documentos que le habían mostrado a las personas que adquirieron los lotes?

-Las personas que están acusadas y demás eran empleados. La única relación que tenemos es una relación laboral. Eran empleados de la Secretaría de Regularización Dominial. En su momento era la encargada de regularizar esta situación de las tierras de El Mollar. Entonces, obviamente, la relación era laboral, pero no había otro vínculo.

-¿Por qué firmó la factibilidad del agua para el “Loteo Gaucho Castro”?

-La factibilidad del agua se firmó en 2023, cuando ya había gente instalada, viviendo…

¿Cuánta gente? ¿Sabe?

Creo que hay como 14 o 15 construcciones. Hay gente que está viviendo en forma permanente y otra que va temporalmente. Entonces, la factibilidad es decir que se puede brindar el servicio de agua potable, pero es solamente hasta la entrada de lo que sería el loteo, adentro ya se encarga el particular. Teniendo en cuenta que había personas viviendo y siendo el agua una necesidad esencial, obviamente, no me podía negar. Aparte de eso, también está basado en el plano de mensura, que estaba aprobado por la Dirección General de Catastro. No había nada de sospecha o que indique que era algo irregular… Y volviendo al punto de toda la situación, yo también me considero una víctima.

-¿Por qué?

-Porque a través de mi señora, y a modo de inversión, nosotros compramos dos terrenos. Está registrado y firmado en una escribanía pública. Las compras se hacen en base a los planos de mensura que había y que no daba lugar a que uno sospeche que hay algo irregular. (...) Sería muy necio de mi parte comprar en un lugar que es irregular. Uno confió, vio que estaba todo dentro de lo regular, y por eso accedió a la compra y se registró dentro de la Comuna a los particulares que compramos.

-¿Es cierto que se cobraban impuestos de parte de la Comuna?

-Lo que hacemos es, a modo de registro interno, una inscripción. Es como para tener en cuenta la cantidad de terreno, de casas que hay en la jurisdicción. Pero de modo interno de la Comuna y se cobra una tasa de servicio, que es como para brindar los servicios básicos: arreglo de calle y demás.

-¿Por qué piensa que hay damnificados que apuntan con usted?

-Desconozco cuáles serán las intenciones o el porqué de esa acusación para con mi persona. En todo caso yo también soy una víctima más que compró. El único involucramiento que tuvo la Comuna como institución fue otorgar la factibilidad del agua. Hasta el lugar de entrada, todo sobre calle pública.

-Usted dice que es víctima e inocente. ¿Por qué piensa que el Ministerio Público Fiscal lo tiene bajo análisis?

-Calculo que es por las versiones. Estaba esperando para presentarme como particular, no como funcionario público. Hasta ayer que hicimos el escrito yo no había aportado documentación que acredite lo que estoy planteando, porque todo era en base a testimonios, dichos de vecinos y de gente de ahí. Por eso es que se procede al allanamiento de la Comuna como a mi domicilio en particular. Pero ahora, con el correr de las horas, vamos aportando la documentación pertinente para tratar de dejar en claro que yo soy víctima, no soy culpable de nada. En lo único que como funcionario intervene fue en la factibilidad del agua.

-¿Cuál es la sensación que le queda como vecino y funcionario del El Mollar?

-Es bastante compleja, pero siempre apostando a que la Justicia investigue y llegue la verdad. En este caso, que sea la Justicia la que determine cuál es la verdad. Más que nada uno busca que se demuestre mi inocencia en este caso. El único involucramiento que tuvimos fue la factibilidad del agua. Después de eso, todo el proceso, tanto de la asignación de número de padrón, el plano de mensura y todo lo demás, fueron por reparticiones que tienen a cargo la el manejo, la supervisión y la asignación de tal o cuales padrones, que nada tiene que ver con la Comuna. De acuerdo a la ley que tiene la Comuna, nosotros todo lo que queramos hacer o aprobar siempre tenemos que tener la venia de reparticiones que están por encima de nosotros. En este caso Catastro, que tiene la potestad de otorgar padrones, de aprobar planos de mensura y demás.

-¿Alguna otra cosa que desee agregar?

-Volviendo al tema político, apoyar la decisión del gobernador, más que nada. Decir que estoy siempre dispuesto a ponerme a disposición de la Justicia, a aportar todos los elementos que sean necesarios, desde el lugar que me toque; siempre buscando la verdad y que todo esto se hace en pos de que la gente de El Mollar también sepa que uno que está a disposición de la Justicia y que se apartó del cargó para que la Comuna siga su normal funcionamiento, buscando siempre la verdad y la justicia. (La Gaceta)