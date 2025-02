Luciana Herrera lanzó un sencillo musical y video con aires nuevos, para apreciar y disfrutar

La cantante folclórica, Luciana Herrera, sorprendió este lunes con el lanzamiento de un nuevo material musical, desde donde incursiona en lo que podría ser ¿Un nuevo género? La clave de la nueva producción fue la diversión, según indica la artista, instalada ahora en Los Sosa con su familia.

"Desesperada" letra de Carlos Chávez Navarrete, se presenta como algo nuevo, un ritmo que se identifica con una corriente norteña de raíces afroamericanas, al que Luciana le puso voz y una interpretación única. "Surgió de la necesidad mía de ir por un camino distinto, con otra estética. Si bien, la canción tiene tintes folclóricos, y mis anteriores producciones tenían que ver con zambas y chacareras, esta vez quería hacer algo distinto al folclore tradicional. Siempre me gustaron los ritmos norteños bailables. Por eso me animé a realizar la canción con esos ritmos" explica la artista a MONTERIZOS.

En el armado de la propuesta estuvo acompañada por su productor musical y compañero de vida, Gonzalo Albornoz. Luciana revela "La idea estaba clara de lo que quería y entonces comenzamos a experimentar...esa es la palabra (dice entre risas). Al ser algo nuevo, porque no lo cantaba, comenzamos a investigar sobre el género y sobre todo a experimentar con distintos instrumentos".

En la intimidad del hogar y marcado por los tiempos de responsabilidades laborales de la familia y el cuidado de su pequeño hijo, Luciana se dió su tiempo para construir, por momentos sola y en otros con su pareja, con el objetivo de recorrer el camino de la primera etapa: la creación. "Poníamos instrumentos, sacábamos instrumentos. Lo grabamos, si nos gustaba quedaba ahí una maqueta, o al otro día lo cambiábamos. Y es que fue una obra en la que también entendimos la importancia de disfrutar el hacerlo, tranquilos, si estábamos cansados se dejaba y se avanzaba al otro día. Nos reímos mucho, nos sorprendimos mucho por ciertas combinaciones y eso fue hermoso".

Por su parte, el multiinstrumentista Gonzalo Albornoz, indica que en el marco de ese proceso creativo se animó a jugar con los tiempos y surgió lo que él bautizó como "un aire de saya". Cuando hay una compresión de la estructura musical los artistas se pueden dar licencias, a través de las cuales surgen nuevas misceláneas y en ese caso, es lo que plasmó musicalmente Albornoz, en la producción.

La cantante, reflexiona sobre lo trabajado, afirma que les llevó unos 4 meses y se siente satisfecha por el resultado: "Creo que el haber trabajado con alegría, se nota. Lo pasamos bien armando, grabando y filmando con todos los músicos. Quedó reflejado en la propuesta final y eso es lo que deseo que llegue a la gente que lo escuché, es bailable por el ritmo, pero con una letra particular". En la propuesta Luciana estuvo acompañada por: Gonzalo Albornoz en bajo, guitarra eléctrica, arreglos de vientos y dirección musical; Cristian Maza Murúa en guitarra Nylon; Ezequiel Vildoza con trompetas; Juan Carlos Ale en saxo tenor; Claudio Molina con trombón en estudio; Sergio “Cabudo" Contreras en percusión y Emiliano Agüero Cortés en batería.

La producción musical fue diseñada por Luciana Herrera, Gonzalo Albornoz; mezcla y master por Juan Antuz.

Sobre el audiovisual

Luciana no solo se animó a incursionar en el nuevo género, sino también trabajó íntegramente la parte visual, estuvo detrás de planos, tomas y ángulos de la imagen móvil "yo tenía algo en mí cabeza, me imaginaba la luz, los planos que quería en qué momento y me propuse hacerlo y materializar esas ideas que estaban dentro".

La canción incorpora la mixtura de instrumentos tradicionales de la línea del folclore con modernos, como los de viento: trompetas, trombones y saxo. "Mezcla varias estéticas y eso también se aprecia en el video" indica Herrera.

Aún hay más

Para cerrar la artista manifiesta "Espero de corazón que disfruten de la canción como nosotros disfrutamos hacerla. Que suene en los hogares, que acompañe sus celebraciones y estoy ansiosa por compartir ésta canción en los escenarios, como también las que vendrán, porque ya estamos armando la siguiente producción".