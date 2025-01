Operativo en los Valles: “Joven que esté ebrio a las 6 AM, joven que terminará preso“

El jefe de la Policía, Joaquín Girvau, emitió un firme mensaje respecto a la seguridad en las villas turísticas durante la temporada alta. En una entrevista al diario La Gaceta, Girvau expresó su preocupación por el comportamiento de los jóvenes y las medidas que se están implementando para prevenir incidentes. “Joven que esté ebrio a las 6 de la mañana, joven que terminará preso. Aquí no vamos a tolerar ningún tipo de problema”, declaró de manera categórica.

El jefe policial detalló que los operativos de seguridad se han intensificado en las áreas más frecuentadas por turistas, especialmente en los valles, donde se han registrado detenciones por consumo y posesión de drogas, además del secuestro de animales sueltos en las rutas. “Estamos trabajando y vamos a ser inflexibles con esto. La política de seguridad está marcada por el gobernador de la provincia, y nosotros seguimos esa línea sin excepciones”, explicó Girvau.

La advertencia también estuvo dirigida a las familias de los jóvenes. “A los padres, no sé si me escucharán o no, pero deben saber que si sus hijos andan en un estado que represente un peligro, tendrán consecuencias. Queremos prevenir cualquier tipo de incidente, no lamentarlos después”, enfatizó.

Este operativo intensificado está influido por la proximidad del aniversario del asesinato de Fernando Báez Sosa, un caso que conmocionó profundamente a la sociedad. Al respecto, Girvau subrayó la importancia de reforzar la seguridad en boliches y lugares de esparcimiento nocturno para evitar situaciones violentas. “No vamos a permitir que en las villas turísticas ocurra algo similar. Estamos atentos para actuar de inmediato ante cualquier agresión o incidente”, aseguró.