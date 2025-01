Miguel Martín y su enojo con los Premios Carlos: “estoy cansado de mendigar votos y no ganar”

El humorista tucumano Miguel Martín, conocido por su personaje "El Oficial Gordillo", anunció días atrás su decisión de no participar más en los Premios Carlos, en Córdoba, a pesar de haber sido uno de los artistas más galardonados por el voto popular.

Tengo nueve Premios Carlos, cinco de ellos son de la gente. Pero del jurado nunca me han dado nada significativo. Si no fuese por la gente, no ganaba nada", comentó en una charla con La Gaceta.

El humorista explicó que esta decisión se debe a la sensación de falta de reconocimiento por parte del jurado. "Voy a buscar un mimo y termino yendo donde no me quieren. Después de los 40, ya no vas a lugares donde no te tratan bien o no te sientes cómodo", reflexionó.

Aunque reconoció el apoyo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz en otros aspectos, como la entrega de la llave de la ciudad, señaló que su principal malestar es con el jurado del certamen. "Los jurados tienden a valorar más lo teatral que lo comercial. Si hiciera Hamlet, capaz que me daban algo", bromeó.

El humorista también reveló que cada año el jurado solicita entradas para asistir a las funciones de las obras en competencia, algo que él ya no está dispuesto a facilitar. "El año pasado me pidieron hasta 15 entradas y no gané nada. Ahora, si quieren venir, que paguen la entrada como cualquier espectador", señaló.

A pesar de su decisión de alejarse de los Premios Carlos, Miguel aseguró que seguirá realizando temporadas en Villa Carlos Paz mientras el público lo respalde. "No será mi última temporada aquí, pero no me presentaré más a los premios. El día que no venda entradas, ese será mi adiós", afirmó.

Además, destacó el fuerte apoyo que recibe de los tucumanos y su público en general. "El 50% de los votos que me han dado fueron de Tucumán. Pero ya estoy cansado de mendigar votos y de que la gente se enoje cuando no gano. Prefiero evitar los conflictos y quedarme con la duda de qué habría pasado este año", explicó.

