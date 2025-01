En un video grabado sin el consentimiento del delegado comunal de El Mollar, Jorge Cruz, los vecinos captaron imágenes durante una reunión privada a fines de octubre, en las que el funcionario sostiene que la compra de lotes en la zona se realizó de manera correcta y dentro de lo que él considera "normal". En las imágenes, compartidas por el diario La Gaceta, Cruz explica detalladamente el proceso de aprobación de los proyectos de desarrollo, incluyendo la adquisición de terrenos.

"Nosotros, como comuna, debemos verificar el procedimiento... cuando el desarrollador presenta un plano aprobado por la Secretaría de Comunas y Municipios, éste es validado por Catastro y, a partir de ahí, se procede a la factibilidad para los lotes", explica, asegurando que todo se hizo conforme a la normativa y que, incluso, él mismo habría adquirido algunos lotes para la fiscalía de Estado.

Sin embargo, para los vecinos la situación no está tan clara. El video, de más de cinco minutos de duración, se convirtió en un elemento clave en una disputa más amplia sobre la legalidad de los lotes y los permisos de construcción. Los vecinos, en su mayoría trabajadores, se sienten perseguidos y estigmatizados por las autoridades.

"Lo que nosotros estamos mostrando son pruebas", afirmaron, aludiendo no solo a los documentos firmados, sino también a este video en el que el delegado parece asegurar que todo se hizo conforme a la ley.

Por otro lado, las autoridades provinciales reaccionaron señalando que el plano catastral de los lotes no está totalmente aprobado y que, según los documentos, el lugar en cuestión aún pertenece al Estado. "Este terreno no debería ser urbanizado, ya que afecta al medio ambiente y aún no se ha identificado de manera clara a un propietario privado", mencionaron desde la Secretaría de Hábitat y la Fiscalía de Estado.

Recientemente, nuevas investigaciones revelaron detalles adicionales que complican aún más la situación del delegado Cruz y otros funcionarios implicados. Se descubrió que los trámites de regularización del loteo comenzaron en 2021, mucho después de que el proyecto fuera supuestamente aprobado.

Además, fuentes cercanas a la investigación señalan que en 2023 el delegado firmó documentos relacionados con la factibilidad de servicios como el agua potable para las personas que adquirieron estos lotes, lo que incrementa aún más las sospechas sobre la legalidad del proceso.

Mientras tanto, los vecinos esperan respuestas claras de las autoridades y exigen que se investigue a fondo el proceso de compra y urbanización de los terrenos en El Mollar.