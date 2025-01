Fin de la polémica: En Tafí del Valle no se cobrará la atención médica a los turistas

Una medida adoptada por las autoridades de Villa Carlos Paz, en Córdoba, generó un amplio debate en diversos puntos turísticos del país y en Tucumán no fue la excepción. En Tafí del Valle, el intendente Francisco "Pancho" Caliva manifestó su desacuerdo con la medida, argumentando que "no es justo". Ayer, el diario La Gaceta, había publicado una entrevista donde el intendente aseguraba lo contrario.

"No es justo, somos todos argentinos; es como que yo vaya a San Miguel y me quieran cobrar algo", declaró Caliva al ser consultado sobre la polémica decisión tomada en Carlos Paz. No obstante, hizo una salvedad respecto a la situación de los extranjeros, afirmando que debería tratarse de manera diferente.

"Sí estaría bien que a la gente que viene de afuera, de otro país, se le cobre, porque nos pasó que en Bolivia no atendieron a gente de Argentina. Así también como sé que en otros lados para estudiar hay que pagar y acá es gratis; entonces creo que hay que llegar a un momento en que lo que es de los argentinos sea para los argentinos y los que son de afuera, que paguen", explicó el intendente.

A pesar de su postura, Caliva aclaró que implementar una medida similar en Tafí del Valle no sería competencia del municipio, sino del Ministerio de Salud Pública de la Provincia. "No podemos hacerlo nosotros", remarcó, dejando en claro que cualquier decisión en este sentido debería ser coordinada a nivel provincial.