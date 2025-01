Valentín y Guillermina fueron las primeras bebés de este 2025 en Tucumán

Tucumán tuvo su dos primeros bebés justo a la medianoche y son los primeros del país en este 2025. Valentín y Guillermina, ambos de la ciudad de Lules, nacieron en buen estado de salud.

El Ministro de Salud de la provincia, doctor Luis Medina Ruiz visitó en la Maternidad a los dos bebés nacidos justo a la medianoche, cuando comenzaba el año 2025 y que son los primeros nacidos en el país. El funcionario fue con obsequios para ellos y sus madres, ambas primerizas, que se encuentran en perfecto estado, llevando además el saludo del Gobernador Osvaldo Jaldo.

Medina Ruiz indicó: “en la medianoche nacieron dos niños, un niño y una niña, Valentín y Guillermina. Valentín de parto normal y Guillermina por un parto por cesárea, los dos acá en la Maternidad en forma simultánea, en dos lugares diferentes del mismo edificio. Valentín pesó 3.920 gr. mientras que Guillermina 3.740 gr. o sea que los dos tienen un buen peso, nacieron de término y las mamás están contentas. Esta es una buena noticia para Tucumán. Hoy fue en la Maternidad, otros años es en el interior o en otro hospital, pero estamos con alegría porque estos niños que nacen en un año que comienza siempre nos da mucha esperanza. Nosotros trabajamos para que todos tengamos un año mejor, con una expectativa de vida mejor, que también depende de nosotros, que podamos poner un granito de arena para que la vida de estos niños y de todos los que nazcan, y de los chicos y adolescentes, sea mejor acá en la provincia de Tucumán.

La doctora Mariana Costas, a cargo de la guardia comentó que “fue una noche bastante intensa en esta Maternidad, primero porque llegaron los dos justo con el Año Nuevo. Fue en dos salas, porque mientras una mamá lo tenía con parto normal a un varón, en otro lugar y por una cesárea nacía una nena. Se acercaban las 12 hs y había dos parturientas ahí. Mis compañeras de guardia han estado, unas atendiendo el parto normal y otras atendiendo la cesárea. Se han dado los dos en el mismo en simultáneo. Ha sido un momento de mucho estrés, pero a la vez alegría de que haya salido todo bien. Luego la noche ha sido intensa porque hasta la madrugada tuvimos siete nacimientos en total, pero estamos contentos porque todo está bien”

Camila Micaela Santillán es la mamá de Valentín y también comentó su experiencia. “Llegamos como a las 7 de la tarde porque ya tenía muchas contracciones. Aquí me atendieron muy bien, me contuvieron y estuvieron siempre atentos con nosotros. Es mi primera hija y para mi todo es nuevo, así que solo me queda dar gracias a todos los que me atendieron que fueron de diez. Me recibieron, estuvieron a mi lado en todo momento y siguen atentos a todo. Nunca me imagine que mi hijo podría ser el primero del año así que para mi todo es una sorpresa” comentó.

Karen Maldonado es la mamá de Guillermina y para ella la experiencia fue distinta. “Los médicos me seguían de cerca, pero veíamos que pasaban las horas y no podía dar a luz. Entonces fue que decidieron realizarme la cesárea por mi bien y la de mi bebé. Yo no tenía idea de la hora ni tampoco que iba a ser la primera, pero de eso me enteré después. Estamos muy felices y agradecidas por lo que nos pasó. Estoy segura que ahora vendrán tiempos muy lindos, pero gracias a los médicos, a las enfermeras y a las que estuvieron en el parto y que ayudaron, gracias por lo que hicieron”, indicó.

El trabajo realizado en la Maternidad fue bajo la dirección del doctor Alberto Agote, en la guardia participaron de estos nacimientos, la doctora Natalia Frías y el equipo de médicos de sala de partos y la doctora Eugenia Moyano que llevo adelante la cesárea, todo bajo la coordinación de la doctora Patricia Villagra.