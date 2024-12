El día que Lanata vino a Tucumán a emitir su programa y denunciar los ataques de Alperovich contra la prensa

En julio de 2012, el periodista Jorge Lanata condujo su programa Periodismo Para Todos (PPT) fuera de los estudios de Canal 13 y lo hizo desde Tucumán, provincia en la que, según explicó, no se transmitía por televisión abierta por presiones del gobernador, José Alperovich.

“Trasmiten todo Canal 13, menos nuestro programa”, dijo el periodista, quien denunció que durante su estadía en la provincia su producción y él fueron víctimas de presiones y seguimientos por parte del gobierno provincial.

Lanata recibió en su habitación del hotel Amerian al director de CONTEXTO, Tomás Luciani, y le mostró desde una ventana la presencia de vehículos de los servicios de Alperovich estacionados sobre la calle Santiago. “José Alperovich prohibió que este programa sea pasado por la televisión abierta en Tucumán. Venimos a declararnos en contra de la censura”, dijo el periodista. Los tucumanos debían seguir PPT a través de Direct TV o por Internet, en el sitio de canal 13.

“Queríamos hacer este programa con público, pero como todo es provincial o gubernamental, no nos dejaron”, denunció Lanata, que salió en vivo desde el Comedor de la Santísima Trinidad en el Barrio Piloto, a orillas del río Salí.

En esa oportunidad, PPT giró en torno a la situación política y social en Tucumán, incluyendo la muy visible influencia de la familia Alperovich en los tres poderes de la provincia y sus negocios con el Estado tucumano.

“Entiendan que estamos en una provincia donde no los dejan vernos en la tele”, arrancó el informe. “Aquí no hay ley de ética pública: todos los funcionarios pueden ser familiares y no pasa nada”, explicó, al tiempo que contó que “fue disuelta la fiscalía anticorrupción”.

En el primer tape de la noche, se informó que la alianza con los Kirchner es la que le dio a Alperovich más planes “argentina trabaja”. “En 2010 le destinaron 243 millones de pesos para llevar adelante el plan”, informó Lanata.

El video mostró cómo Tucumán era manejado íntegramente por Alperovich y que todo es “una gran familia”.

Se explicó por qué recibía el apodo de “zar”, al mostrar un ‘árbol genealógico’ de puestos de trabajo y conocidos de Alperovich, con casos insólitos como el del familiar del gobernador que “se contrató a sí mismo” desde un puesto estatal. “Cada uno tiene derecho a poner la gente que desea”, dijo el gobernador sobre el tema, en un video de archivo.

Un caso más de caos en la provincia que mostró el informe fue el de la estación Central Córdoba, en la que, cuando hicieron el anuncio de la recuperación servicio ferroviario entre la capital provincial y Tafí Viejo, circularon una formación para la presentación y fue la única vez que funcionó un tren sobre las vías. “Una tomada de pelo a todos y a todas”, ironizó Lanata.

Respecto del poder judicial de Tucumán, también manejado por el círculo Alperovich, la investigación mostró el caso de Carlos López, un secretario del juzgado V provincial, al cual no designaban para juez, por haber formado parte de la única investigación al gobernador y su mujer.

“Rendí ocho exámenes y en varios terminé primero, pero no me eligen. Ellos aducen que el gobernador tiene discrecionalidad de elegir. No sé exactamente cuál es el requisito de mi persona para poder ser elegido”, declaró López. “Soy víctima de una venganza o una discriminación, pero la dignidad de una persona no tiene precio. Quiero que me digan si hay discriminación por qué es”, concluyó el hombre.

“Esto es algo que sigue ocurriendo en las provincias feudales, y es el caso de Tucumán”, concluyó el conductor de PPT. (Contexto)