jueves 26 de diciembre de 2024
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26 Dic 2024

Comienza el pago de sueldos de diciembre a empleados estatales

Se extenderá desde el sábado 28 de diciembre hasta el miércoles 8 de enero, abarcando a todos los sectores estatales, incluidos salud, seguridad, educación y municipios.

El Gobierno de Tucumán anunció el cronograma de pagos correspondiente al 20% y 80% de los haberes de diciembre para los empleados estatales. A continuación, los detalles de las fechas y los organismos involucrados:  

Pago del 20%  

Sábado 28 de diciembre:  

  • -SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
  • -INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
  • -INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO

Martes 31 de diciembre:

  • -SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
  • -ADMINISTRACION C E N T R A L
  • -DEFENSORIA DEL PUEBLO
  • -TRIBUNAL DE CUENTAS
  • -TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
  • -PODER LEGISLATIVO
  • -DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
  • - COMUNAS RURALES

Viernes 3 de enero: 

  • -PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
  • -MINISTERIO PUBLICO FISCAL
  • -MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
  • -MUNICIPIOS DEL INTERIOR
  • -DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
  • -ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
  • -ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
  • -INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
  • -SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
  • -ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
  • -INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
  • -ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
  • -INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
  • -ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA

Pago del 80% 

Sábado 4 de enero:

  • -SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
  • -INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
  • -INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN
  • -ESTACION EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES
  • -SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN
  • -SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)

Martes 7 de enero:

  • - ADMINISTRACION C E N T R A L
  • -EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -
  • Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
  • - DEFENSORIA DEL PUEBLO
  • - INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
  • -TRIBUNAL DE CUENTAS
  • -TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
  • -PODER LEGISLATIVO
  • - COMUNAS RURALES
  • -DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)

Miércoles 8 de enero

  • -PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
  • -MINISTERIO PUBLICO FISCAL
  • -MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
  • -EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -
  • Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
  • - MUNICIPIOS DEL INTERIOR
  • -JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
  • -RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
  • -ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
  • -DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
  • -ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
  • -ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
  • -INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
  • -SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
  • -ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
  • -INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
  • -ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
  • -INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
  • -ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
  • -EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE G E S T I O N PRIVADAS ( Privados Primarios, Secundarios,
  • Terciarios Transferidos)

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