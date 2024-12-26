Política 26 Dic 2024
Comienza el pago de sueldos de diciembre a empleados estatales
Se extenderá desde el sábado 28 de diciembre hasta el miércoles 8 de enero, abarcando a todos los sectores estatales, incluidos salud, seguridad, educación y municipios.
El Gobierno de Tucumán anunció el cronograma de pagos correspondiente al 20% y 80% de los haberes de diciembre para los empleados estatales. A continuación, los detalles de las fechas y los organismos involucrados:
Pago del 20%
Sábado 28 de diciembre:
- -SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
- -INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- -INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
Martes 31 de diciembre:
- -SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
- -ADMINISTRACION C E N T R A L
- -DEFENSORIA DEL PUEBLO
- -TRIBUNAL DE CUENTAS
- -TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
- -PODER LEGISLATIVO
- -DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
- - COMUNAS RURALES
Viernes 3 de enero:
- -PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
- -MINISTERIO PUBLICO FISCAL
- -MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- -MUNICIPIOS DEL INTERIOR
- -DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
- -ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
- -ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
- -INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- -SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- -ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
- -INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
- -ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- -INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
- -ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
Pago del 80%
Sábado 4 de enero:
- -SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
- -INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- -INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN
- -ESTACION EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES
- -SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN
- -SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
Martes 7 de enero:
- - ADMINISTRACION C E N T R A L
- -EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -
- Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
- - DEFENSORIA DEL PUEBLO
- - INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
- -TRIBUNAL DE CUENTAS
- -TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
- -PODER LEGISLATIVO
- - COMUNAS RURALES
- -DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
Miércoles 8 de enero:
- -PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
- -MINISTERIO PUBLICO FISCAL
- -MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- -EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -
- Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
- - MUNICIPIOS DEL INTERIOR
- -JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
- -RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
- -ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
- -DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
- -ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
- -ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
- -INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- -SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- -ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
- -INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
- -ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- -INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
- -ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
- -EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE G E S T I O N PRIVADAS ( Privados Primarios, Secundarios,
- Terciarios Transferidos)
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