La ciudad de Monteros enfrenta un problema crítico con las largas esperas en filas en las veredas de las dos entidades bancarias locales. Se reportaron casos de personas descompensadas y aunque personal de Defensa Civil asiste con agua a la gente, y hay una carpa en la plaza principal, no es suficiente. Hay una ley al respecto en papeles y sin efectos en la práctica.

Toda la situación ha dejado en evidencia la falta de cumplimiento con la Ley Provincial N° 8895, que regula el tiempo de espera en filas y tiene como objetivo proteger el bienestar de los usuarios de servicios bancarios y otros establecimientos públicos.

La Ley vigente establece que los usuarios no deben esperar más de 30 minutos en días normales y hasta 60 minutos en jornadas de alta demanda. Sin embargo, en la práctica, los ciudadanos de Monteros están experimentando tiempos de espera que exceden con creces estos límites, creando situaciones de incomodidad y riesgo para la salud, considerando la estación que se transita. Los más afectados son los adultos mayores y personas con condiciones médicas preexistentes, que requieren si o si atención por cajero humano ya que en su mayoría desconoce el manejo de cajeros automático. Sin embargo, las filas fuera de estos últimos también son extensas.

La mirada se posa en primer lugar a las instituciones bancarias, ¿Podrían ser más eficientes sumando más personal en estás fechas? Y en segunda instancia, y no por ello menor carga de responsabilidad, ¿Los funcionario, no advirtieron con antelación la situación? Cada año las filas fuera de los bancos, en vez de disminuir, aumentan, porque hay un crecimiento poblacional y como todos los diciembre en este punto del mapa las no temperaturas superan los 30°C y la humedad el 80%.

Es imperativo que las autoridades locales y los gerentes de las sucursales bancarias tomen medidas inmediatas para solucionar este problema. Y si no hubo acciones organizativas en agenda con antelación, significa que ¿Poco importa incluso la palabra escrita y con fuerza de ley en estos tiempos?

La falta de acción no solo es una negligencia de la responsabilidad de los bancos hacia sus clientes, sino también una violación de la normativa vigente. Además, es crucial que la comunidad se mantenga informada y activa en la defensa de sus derechos. Los usuarios afectados deben presentar sus quejas ante las autoridades pertinentes y exigir un mejor servicio. Solo a través de la colaboración entre ciudadanos y autoridades se podrá alcanzar una solución en la práctica.