El fin de semana llega con calor y humedad a Tucumán

"Serán jornadas agobiantes", lo anticipa el Prof. Cristofer Britos, meteorólogo del la Agencia Tucumán del Servicio Meteorológico Nacional.

Para hoy, la humedad se sostendrá en valores altos, y la máxima rondará en los 31°. La nubosidad será variable y las probabilidades de lluvias serán bajas. Con el correr de las horas el tiempo se tornará caluroso.

Esto será el comienzo de una semana agobiantes en donde no se esperan lluvias. Para los que preguntan donde armaran la mesas para las fiestas, Britos fue claro; "no se dejen engañar, todavía es prematuro hablar sobre eso, porque las condiciones de la atmosfera no permiten visualizar el contexto para esas jornadas".