El Gobierno y ATE firmaron un nuevo acuerdo salarial

En el marco de la jornada de acuerdos salariales, el gobernador Osvaldo Jaldo concretó la firma de una nueva recomposición salarial con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), representada por su secretario general, Jorge Flores.

El Primer Mandatario estuvo acompañado por los ministros Regino Amado (Gobierno y Justicia) y Daniel Abad (Economía), así como por el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín.

El acuerdo establece un incremento del 6% al básico en todos los ítems, retroactivo al mes de noviembre, junto con una suma fija de $140.000 que se abonará en un solo pago. Con estas mejoras, se asegura que ningún agente estatal perciba un salario inferior a $200.000.

"Los secretarios generales conjuntamente con el Gobierno de la Provincia nos sentamos cinco veces a hablar de la recomposicion salarial y eso permitió tener incrementos que permitían amortiguar el efecto negativo del proceso inflacionario", dijo Jaldo en su discurso.

En esa linea, el Gobernador dijo "no nos equivocamos en el camino que hemos elegido. Tenemos que ser conscientes del contexto en el que está la Argentina, donde la tendencia es achicar el Estado. Y hay que ver como nos manejamos en Tucumán donde muchas veces los acuerdos entre Gobierno y gremios no son suficientes pero tener un trabajo estable, en blanco, con aportes jubilatorios, no tiene precio", remarcó.

"Estoy haciendo un gran esfuerzo institucional y político. Fui el primer gobernador en tener diálogo con el Gobierno nacional con un presidente que no es de mi espacio político pero que llegó por la voluntad popular. Y, en ese contexto, puse a Tucumán en posición de diálogo y ayuda mutua, algo que me costó muchas críticas y cuestionamientos. Sin embargo, haré todo para prioridad a Tucumán", cerró.

En diálogo con la prensa, el ministro Regino Amado dijo: “Estamos contentos de poder firmar las actas correspondientes de recomposición salarial con todos los gremios estatales. Es la quinta recomposición salarial en lo que va del gobierno de Osvaldo Jaldo, y eso nos ha permitido atenuar el golpe de la inflación en el bolsillo de los trabajadores”.

Para Amado, fue un aumento importante, aunque reconoce que "a veces no es suficiente porque los trabajadores siempre necesitan más".

En referencia al acuerdo firmado, el ministro comentó que se estableció "un bono de $140 mil, pero que se le suman otros conceptos: noviembre ya se pagó en su totalidad a todos los trabajadores, el aguinaldo se paga del 18 al 21 de diciembre, del 24 al 30 de diciembre se pagará el bono, más el 6% retroactivo a noviembre, lo que impacta de ese 6% en el aguinaldo".

"Esto significa que ningún trabajador del Estado va a percibir en esa semana menos de $200.000", informó y añadió: "La asignación familiar aumentó un 25%, y la ayuda escolar que se paga en febrero, se la deja fijada en estas actas, que se la multiplicó por 3, o sea, más de un 300% la ayuda escolar".

A su turno, Flores dijo: "Valoramos sobre todo que se garantice la estabilidad laboral de nuestros compañeros. Sabemos que en la Provincia no hay despido y eso es importante cuando sabemos los índices de desocupación que hay en la provincia y en el país".

Sobre la cuestión salarial, el secretario general dijo: "Siempre vamos a plantear que es insuficiente. Seguramente en las próximas reuniones que vamos a tener en febrero vamos a salir a pelear por una mejora salarial que esté a la altura de lo que pretendemos".

En ese sentido, detalló: "Se mejoró el tema de las asignaciones familiares (a partir de noviembre) que de 12.000 pesos pasó a 15.000, la ayuda escolar (a partir de febrero) de 4.500 pesos pasó a 15.000 pesos. Son esfuerzos que hace el gobierno y también que como trabajadores necesitamos esa ayuda".