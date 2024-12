Luz cada vez más cara en Tucumán: 15 mil usuarios fueron afectados por la recategorización

En los últimos meses, numerosos tucumanos notaron un alarmante incremento en sus boletas de electricidad, con montos que llegan a superar los $ 200.000. Según Carlos Ponce, abogado perteneciente al equipo de trabajo de la Defensoría del Pueblo, esta situación está vinculada a la recategorización de usuarios y la pérdida de subsidios en casos donde no se completaron correctamente los formularios de registro o se omitieron datos clave.

“El problema principal surge con los usuarios que figuraban en el Nivel 2 (N2) y fueron recategorizados porque no realizaron el trámite del formulario o porque, si lo hicieron, algunos datos no estaban claros o no se actualizaron”, explicó Ponce. Entre las razones más comunes, destacó que muchas personas mayores no actualizaron su domicilio, lo que genera problemas al cruzarse los datos.

Para aquellos afectados, la Defensoría del Pueblo brinda asistencia de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, gestionando el trámite directamente con la Secretaría de Energía de la Nación. “Podemos determinar por qué motivo un usuario fue cambiado de categoría o perdió el subsidio, y solucionarlo en el momento”, aseguró.



Actualmente, se estima que unos 15.000 usuarios tucumanos están en esta situación, aunque el formulario sigue abierto para quienes necesiten realizar correcciones o actualizaciones. Sin embargo, Ponce advirtió que el proceso de cruce de datos continúa presentando inconvenientes, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. (Los Primeros)