Misterio desvelado: Souvenirs que predicen las condiciones térmicas

¿Cuántas veces has mirado esos encantadores souvenirs que están en repisas, en casas de abuelas y te has preguntado cómo saben si va a llover o no? 🤔 Hay una explicación científica y el meteorólogo, Cristofer Brito nos lo cuenta:

Estos pequeños guardianes del tiempo esconden un secreto químico muy interesante. Detrás de esas curiosas formas y colores se encuentra el sílice, esas bolitas transparentes que sueles encontrar en los sobrecitos cuando compras zapatos o productos electrónicos. Su misión es absorber la humedad del ambiente.

Sin embargo, como el sílice es transparente, necesita un cómplice con color. Y aquí es donde entra en juego el cloruro de cobalto, un compuesto que cambia de color según la humedad: azul cuando está seco y violeta cuando está húmedo.

Estos souvenirs no pueden predecir el tiempo, pero indican si el ambiente está húmedo o seco. Y todos sabemos que si hay humedad, hay más posibilidades de lluvia; si no, es menos probable.