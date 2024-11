La Cámara Diputados realizó expresiones en minoría, al no alcanzar el quorum reglamentario para tratar el proyecto Ficha Limpia, que impide a los dirigentes condenados por delitos de corrupción presentarse como candidatos a cargos públicos; así como también, Juicio en ausencia, reiterancia y reincidencia, entre otras iniciativas.

En el recinto se presentaron 116 parlamentarios, de los 129 legisladores nacionales que se necesitaban como mínimo para habilitar el debate.

Entre las manifestaciones críticas, Silvia Lospennato (PRO), señaló que “los diputados que no vinieron creen que los corruptos tienen impunidad”. “La gente ya cambió y no los estemos representando", consideró.

“Supongo que los corruptos van a estar festejando hoy. También van a festejar los terroristas que no van a poder ser juzgados porque no se aprobó el juicio en ausencia (otro proyecto que se iba a discutir en esta sesión). Van a festejar todos los delincuentes que van a poder seguir robando, entrando y saliendo de las cárceles porque no se aprobó el proyecto de Reiterancia. Pero todos sabemos que esta sesión se cayó porque la impunidad es muy poderosa en la Argentina, muy poderosa”, inició su discurso Lospennato, consignado por el sitio Infobae.

A su turno, el diputado nacional Juan Manuel López (CC) acusó a Javier Milei y a La Liberta Avanza (LLA), al hacer referencia a un aparente acuerdo para que Cristina Fernández de Kirchner se presente como candidata en las elecciones nacionales de 2025 y así polarizar aún más el escenario político y electoral del país.

"¿Por qué se habla de que esta ley es para Cristina Fernández de Kirchner? Porque tiene recientemente una condena confirmada. Además, porque el señor Presidente de la República dijo en su campaña permanente, en una entrevista televisiva, que le quería poner el último clavo al cajón de la señora Fernández de Kirchner. O sea, él quiere que Cristina Fernández de Kirchner el año que viene sea candidata nacional por la provincia de Buenos Aires para que el diputado José Luis Espert y Karina Milei le compitan y eventualmente le ganen. Ese es el pacto que se acaba de consolidar hoy”, señaló.

“¡Cuántos diputados le faltan a La Libertad Avanza! Quiero la lista, presidente (por Martín Menem). Por lo menos, faltan cuatro o cinco personas. Entonces, no le mientan a la gente”, criticó.

En insistió: “Quieren confrontar con Cristina Kirchner, la quieren de candidata. Están dispuestos a perder las elecciones por una táctica de corto plazo y que puede hacerle muy mal a la Argentina. Ese es el acuerdo y se acaba de consolidar”, afirmó. (La Gaceta)