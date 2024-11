“La gente no toma consciencia que es un deporte de alto riesgo”, dijo el piloto de Acheral involucrado en el accidente del rally

Un accidente de alta tensión se vivió este fin de semana durante el tramo que conecta Potrero de Las Tablas con Lules, en el marco del Campeonato Provincial de Rally. El Fiat Regatta conducido por Francisco Martin, acompañado por Fernando Rivarola como navegante, perdió el control al ingresar a uno de los vados del recorrido, generando corridas entre los espectadores y causando un saldo de un herido.

El accidente ocurrió cuando el vehículo, que avanzaba a gran velocidad, saltó desacomodado en el primer vado del tramo. Según relató Martin, el auto se desestabilizó al aterrizar y comenzó a derrapar de manera incontrolable hacia el costado derecho, donde se encontraba el público. “Le luché hasta lo último, pero no pude acomodarlo”, explicó el piloto.

Entre los espectadores se encontraba Pablo Carrizo, un camarógrafo y fotógrafo que realizaba la cobertura del evento. Carrizo fue alcanzado por el vehículo y quedó tendido entre los pastizales y el barro. Afortunadamente, y a pesar de lo aparatoso del impacto, solo sufrió golpes y cortes.

“Bajé del auto y lo primero que hice fue ir a verlo. Estaba boca abajo, no se movía y pensé en lo peor. Un policía me dijo ‘respira, se mueve’, y ahí me tranquilicé un poco”, contó Martin, aún consternado por lo ocurrido.

Carrizo fue atendido en el lugar y trasladado posteriormente a los hospitales de Lules y Concepción, donde recibió tratamiento. Fue dado de alta el domingo por la noche.

Una tragedia que pudo ser mayor

Martin, piloto desde 2016, lamentó la poca precaución de algunos espectadores que se colocan cerca del camino en busca de la mejor foto o video, sin considerar los riesgos. “Es un deporte de alto riesgo, y aunque el dispositivo de emergencia funcionó bien, es fundamental que la gente tome consciencia”, expresó.

En cuanto al vehículo, los daños fueron principalmente en la chapa y el sistema de amortiguación, mientras que la jaula antivuelco y el chasis quedaron intactos. “Este fue mi primer accidente. Ahora queda reparar el auto y prepararnos para el próximo año”, concluyó el piloto de Acheral.