La candidata de Jaldo en La Cocha arrasó en las urnas: “Gabi” Rodríguez será la nueva intendenta

El Gobernador estuvo presente en la ciudad del sur junto a la flamante jefa municipal, parte de su Gabinete, intendentes, delegados comunales y concejales de varios departamentos. La candidata de la lista oficialista "Alianza Frente por La Cocha" cosechó más de 4.700 votos (70%) contra 1.900 (28%) de Daniel Hoffmann del Frente Unión por La Cocha.

El gobernador Osvaldo Jaldo estuvo en la tarde de hoy en la ciudad de la Cocha para acompañar y felicitar a Gabriela Susana Rodríguez, que por la Alianza “Frente por La Cocha” salió electa intendenta y cubrirá el período como jefa municipal hasta el año 2027, que estaba vacante ya que por la muerte en un siniestro vial el pasado 15 de septiembre de Leopoldo “El Puma” Rodríguez.

El Primer Mandatario tucumano estuvo acompañado por su esposa Ana María Grillo y parte de su Gabinete como los ministros de Interior, Dario Monteros, de Salud, Luis Medina Ruiz, los legisladores Leopoldo "Pumita" Rodríguez y hermano de la ganadora, Francisco Serra, Roque Argañaraz, Jorge Leal, Marcelo Herrera, Nancy Bulacios, los jefes municipales de Tafí del Valle, Francisco Caliva, de Monteros, Francisco Serra (h), de Alberdi, Luis Armando Campos, como así también Juan Saravia, Sergio Castro, concejales de la capital y de otros municipios como La Cocha y Monteros, entre otros.

Con el 70% del padrón de cocheños que concurrieron a las urnas, Rodríguez cosechó más de 4700 votos contra 1900 de Daniel Hoffmann, del Frente Unión por La Cocha.

En su discurso ante los cocheños, el gobernador dijo: "¡Qué noche que estamos viviendo hoy! Hoy quienes estamos aquí y muchos otros que no están y nos acompañaron lo único que hicimos es honrar a ella que ya no está, a él que ya no está... Pero ella y él han sabido formar un proyecto político fundamentalmente este camino que hoy seguimos todos. Vecinos y vecinas, a los que nos votaron y a los que no por diferentes vecinos, nosotros venimos a unir a la comunidad de La Cocha".