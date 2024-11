Los tucumanos destacan los servicios del Tren Sociosanitario

El Tren "Ramón Carrillo" brinda atención médica clínica, ginecología, oftalmología, salud mental, pediatría, fonoaudiología; servicios de rayos X y mamografía; enfermería, vacunación y farmacia; trámites de ANSES; gestión de DNI; Biblioteca Nacional y actividades culturales.

El tren “Ramón Carillo”, que recorre el país brindando el acceso a la salud, a trámites y servicios del Estado, visita la capital tucumana hasta el 22 de noviembre. Luego continuará su recorrido por comunas de Cevil Pozo, Ranchillos y Tacanas.

Este miércoles, desde la mañana, cientos de tucumanos llegaron hasta la Estación del ferrocarril Mitre, en San Miguel de Tucumán, para aprovechar los servicios del Tren de Desarrollo Social y Sanitario “Ramón Carrillo”, que visita la provincia desde de noviembre a diciembre.

Hasta el viernes 22 estará en la capital tucumana. Del 25 al 29 de noviembre, visitará la estación de Cevil Pozo; del 2 al 6 de diciembre pasará por Ranchillos y finalmente estará en Tacanas del 9 al 13 de diciembre. El horario de atención es de 8 a 16 horas.

En ese marco, los tucumanos destacaron la calidad de la atención y la rapidez para resolver trámites y realizarse chequeos médicos.

María de los Ángeles visitó el tren junto con su hija para actualizar el DNI de la menor y contó: “Ayer estaban informando por los noticieros de la llegada de este servicio y nos vinimos hoy para hacer el trámite para mi hija con discapacidad. Pudimos ingresar rápido porque respetaron la prioridad de ella, así que hicimos todo rápido”.

Paola Vermal visitó la estación con el objetivo de resolver una gestión en ANSES, pero decidió quedarse para aprovechar la atención médica: “Acá me solucionaron el trámite. Fue muy buena la atención. Además, vi que había servicio de mamografía que no viene mal porque yo me tenía que hacer este control por unos antecedentes”.