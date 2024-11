Legisldores tucumanos probaron el sistema de la Boleta Única Electrónica

En diálogo con la prensa, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, no descartó la posibilidad de implementarla para los comicios provinciales de 2027, pero sostuvo que, antes de tomar una decisión, hay que hacer un estudio de costos con el Poder Ejecutivo.

En el marco de la reforma política, esta mañana el vicegobernador Miguel Acevedo, acompañado por el presidente del grupo MSA Comitia, Sergio Angelini, y el exministro de Gobierno de Salta, Dr. Pablo Kosiner, encabezó un acto en el Salón de la Memoria. Durante la actividad, la empresa Comitia realizó una demostración del funcionamiento de la Boleta Única Electrónica.

En diálogo con la prensa, el vicegobernador Acevedo señaló que la Boleta Única Electrónica es un sistema que permitirá agilizar el recuento de votos y garantizar una mayor transparencia:

“Además, nos brinda la posibilidad de adaptarse a cualquier sistema. La definición de fondo la tomaremos de manera consensuada entre los distintos partidos políticos y los legisladores para decidir cuál será la modalidad que utilizaremos. Esto no es voto electrónico, es boleta electrónica, y se puede adaptar a cualquiera de los sistemas que decidamos implementar a futuro”.

Al ser consultado sobre la factibilidad de implementar la Boleta Única Electrónica en Tucumán, Acevedo respondió: “Es factible. Hay que hacer una evaluación de costos posteriormente y, a partir de allí, tomar algunas definiciones o analizar junto con el gobernador qué es lo más conveniente para la provincia a futuro. No olvidemos que se implementaría para las elecciones de 2027, así que tenemos tiempo para debatir, profundizar y analizar”.

Por su parte, el exministro de Gobierno de Salta, Pablo Kosiner, quien fue uno de los encargados de implementar la Boleta Única Electrónica en la vecina provincia, sostuvo que la clave para que el sistema funcione es hacerlo accesible para la sociedad: “Nosotros llevamos a cabo un proceso de capacitación antes de las votaciones. Primero lo implementamos en colegios profesionales y en distintos municipios para sondear la opinión sobre preferencias de obras públicas. Realizamos simulacros en plazas del interior de la provincia de Salta, utilizando a próceres en las boletas para probar la aceptación del sistema. Fue todo un proceso”.

Finalmente, Sergio Angelini, presidente de Comitia, afirmó que la Boleta Única Electrónica facilita al ciudadano recorrer la oferta electoral completa sin tener que buscar entre múltiples opciones de su jurisdicción:

“Además, simplifica de manera sustancial el trabajo de las autoridades de mesa, ya que evita errores y otorga agilidad al proceso en su conjunto, brindando transparencia y seguridad. Los resultados se transmiten rápidamente, y los escrutinios finalizan dos o tres horas después del cierre de las mesas”.

Angelini descartó cualquier posibilidad de hackeo: “Los únicos sistemas vulnerables a hackeos son aquellos conectados a redes públicas. Estas máquinas no están conectadas a ninguna red ni registran información. Su única función es generar boletas que incluyen un soporte electrónico. No hay nada que hackear, ya que la máquina no guarda ningún tipo de datos”.

En el acto también estuvieron presentes el vicepresidente primero y segundo de la Legislatura, Aldo Salomón y Alfredo Toscano; el secretario y el prosecretario del cuerpo, Claudio Pérez y Alejandro Martínez; el ministro pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila; el juez federal Manuel Díaz Vélez; y los legisladores Mario Leito, Francisco Serra, Gabriel Yedlin, Manuel Courel, Carlos Verón Guerra, Sara Lazarte, Adriana Nájar, Rodolfo Ocaranza, Walter Berarducci, Sandra Figueroa, José Cano, Maia Martínez, Gerónimo Vargas Aignasse, Alejandro Figueroa, Hugo Ledesma, Carolina Vargas Aignasse, Silvia Elías de Pérez y Carlos Najar, junto con apoderados de distintos partidos políticos.