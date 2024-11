Jaldo recorrió la Central Independencia donde instalaron dos nuevos turbogeneradores

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue invitado a recorrer la Central Térmica Independencia, donde se implementará un acuerdo estratégico que permitirá aumentar la capacidad de generación de energía en la provincia con la incorporación de 50 MW adicionales.

El acuerdo entre Generación Mediterránea (Grupo Albanesi) y EDET Tucumán permitirá sumar 50 MW adicionales a la Central Independencia, con el fin de garantizar el suministro energético durante los picos de demanda del próximo verano. Esta medida responde a los estudios del Ente Regulador de Tucumán, que identificaron la necesidad de reforzar la capacidad de generación para evitar la saturación de las líneas de alta tensión.

Gracias a la colaboración de Generación Mediterránea y EDET Tucumán, se activarán dos turbogeneradores de 25 MW cada uno, que operarán a gas y gasoil, alimentando la Estación Transformadora Independencia. Esto permitirá asegurar la provisión de energía a la zona sur de la provincia, reduciendo la posibilidad de cortes y mejorando la capacidad de respuesta ante los picos de demanda.

"Esto es parte de la planificación en materia de energía eléctrica para Tucumán, en un servicio que es esencial. Estos turbogeneradores permitirán tener más energía para distribuir", afirmó el Gobernador y remarcó: "Este es un esfuerzo importante y mancomunado tanto del Estado nacional, que es el que nos habilitó a través de la Secretaría de Energía a realizar los trámites correspondientes para que las dos turbinas estén en Tucumán generando energía, gestión del Gobierno de la Provincia, y esto tiene que ver con la buena relación que tiene el gobierno provincial con el gobierno nacional, con esta posición dialoguista".

"Oficialmente, hoy dos turbinas van a generar 50 megavatios y van a evitar, en mayor medida, los cortes en el verano y las bajas de tensión que tanto daño hacen en los hogares e industrias tucumanas", sostuvo el Gobernador.

El Primer Mandatario estuvo acompañado por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el diputado nacional Agustín Fernández; el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; la intendenta de Alderetes, Graciela Gutiérrez; los legisladores, Gerónimo Vargas Aignasse, Alberto Olea, Roque Argañaraz y Roberto Moreno; el titular del Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo (IPLA), Dante Loza; y el interventor del ERSEPT, Ricardo Ascárate.

Jaldo fue recibido por el presidente, de la Central Independencia, perteneciente al Grupo Albanesi, Armando Losón y el gerente de EDET, Horacio Nadra.

Por su parte, Armando Losón detalló que se trata de "dos turbinas Pratt & Whitney de 25 megas cada uno, es decir, unos 50 megas a disposición del sistema que serán un paliativo para las condiciones del verano. Nos da satisfacción poder decir que ante la primera eventualidad hubo un esfuerzo mancomunado de la Provincia y de la empresa distribuidora de la energía de Tucumán para buscarle una solución, que es la que estamos presentando hoy".

A su turno, Horacio Nadra explicó: "Esto es una solución fundamental en el abastecimiento, que se suma a otras cosas que se han estado trabajando. En Tucumán se han detectado, dentro del estamento eléctrico que es el de transporte y distribución, un cuello de botella relevante en transporte, que es la línea que vincula a Tucumán con El Bracho, que estaba saturada ya desde el año pasado. Y ahí, la Provincia nos encomendó realizar una repotenciación de esa línea, que se acaba de finalizar en su primera etapa el 30 de octubre. Y se ha incrementado la potencia de esa línea a los efectos de que tengamos la potencia suficiente para este verano".

El interventor del ERSEPT, Ricardo Ascárte, celebró que "la gestión del Gobierno de la Provincia haya logrado, primero, la obtención de la resolución 293, que es con la que la Nación pagó la reinstalación de esas turbinas; EDET puso la diferencia y el Grupo Albanesi ha hecho la instalación en un período de tiempo impresionantemente corto".

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse remarcó que "es importante que sepan todos los tucumanos que estos cortes de energía que hemos tenido en el mes de febrero y de marzo del año pasado, no van a ocurrir este año. Esta inyección de 50 megavatios que está haciendo esta central va a permitir tener previsibilidad y sostenimiento de la energía en toda la provincia, y no tener y no sufrir los avatares tremendos que hemos sufrido con los calores en el último verano".