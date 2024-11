Según Catastro, las tierras de las comunidades de El Mollar “no están registradas oficialmente”

“Es uno de los problemas que debemos solucionar cuanto antes. Las tierras que reclaman como suyas todas las comunidades de pueblos originarios no están registradas oficialmente”, aseguró Alejandro Navarro, titular de la Dirección General de Catastro.

El funcionario aclaró que todas las comunidades de la provincia, especialistas de la Universidad Nacional de Tucumán y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas realizaron un relevamiento en Tucumán. “Pero eso no está inscripto en el Registro Inmobiliario. Las tierras que ellos reclaman, en definitiva, pertenecen al Superior Gobierno de la Provincia o a particulares. Por esa razón hay muchos conflictos entre las partes”, agregó Navarro.

El funcionario no se cansó de repetir que este problema no sólo se da en el Valle de Tafí, sino en toda la provincia. Por esa razón, es probable que en los próximos días se realice una reunión para comenzar a ordenar esta situación.

“Legalmente el titular de una tierra es el que aparece en el Registro Inmobiliario. Actuamos con esa base de datos”, aseguró el titular de Catastro.

Otras posturas

La cacica la Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar (Cidem) Margarita Mamaní ya fijó postura sobre este tema. “Ninguna autoridad tradicional puede poner en riesgo a las comunidades indígenas. Siempre vamos a velar por la autonomía, como reza el convenio de la Organización Internacional del Trabajo al que está adherida la Nación”, comentó la dirigente de los pueblos originarios.

Cualquier decisión que tome el Gobierno despertará polémica. “Ahora nos enfocaremos a defender el derecho de mantener nuestras tierras ancestrales que hemos ocupado desde tiempo inmemoriales”, agregó Mamaní.

El delegado comunal de El Mollar, Jorge Cruz también indicó que esta situación está generando muchos problemas. “Cada vez que el Estado o un particular quiere iniciar un emprendimiento se generan problemas con la comunidad. No podemos hacer absolutamente nada porque no tenemos en claro a quién pertenecen”, explicó. (La Gaceta)