Jaldo tajante con las usurpaciones en El Mollar: “El que cometa delito va ir preso“

El gobernador, Osvaldo Jaldo, fue consultado en rueda de prensa sobre la presunta usurpación de tierras de la reserva provincial La Angostura, en El Mollar (Tafí del Valle), y fue tajante al responder que en Tucumán “no vamos a permitir usurpaciones”.

“Vamos a hacer respetar, por sobre todas las cosas, la propiedad privada en la provincia de Tucumán. Esto lo he dicho desde el primer día: no vamos a permitir usurpaciones, no vamos a permitir construcciones donde no esté habilitada la zona y muchos menos no tengan los permisos que habiliten, que tienen que ver con la no inundabilidad y con el acceso a la infraestructura”, aseveró Jaldo.

En esa línea, fue categórico y aseguró que “no cualquiera se va a meter en cualquier lugar, eso significa delito y el que cometa delito en Tucumán va a terminar preso, sea quien sea, empresas constructoras o personas que usurpan tierra por necesidad de vivienda. Para eso está el Estado, recurran al Estado provincial, al Estado municipal, al Estado comunal, a ver qué soluciones le podemos dar a las familias”.