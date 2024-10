Un polémico comentario sacudió la Legislatura tucumana: “Silvia es un Diablo disfrazado de Santa”

Durante la sesión legislativa de hoy, en la que se busca ratificar el DNU 5/3 que firmó el gobernador Osvaldo Jaldo para la compra directa de 100 ómnibus cero kilómetro por un monto estimado de $16.000 millones, un comentario desafortunado del presidente de la bancada oficialista, Roque Tobías Álvarez, desató la polémica.

Mientras se realizaba un homenaje a monseñor Luis Héctor Villalba, el parlamentario fue captado por un micrófono abierto diciendo: "La Silvia (Elías de Pérez) es el diablo disfrazada de Santa Padre". El comentario, inmediatamente, fue objeto de críticas.

En respuesta a la situación, Elías de Pérez manifestó que había considerado pedir cuestión de privilegio, pero finalmente decidió no hacerlo tras recibir disculpas de Álvarez. Sin embargo, dejó claro que no dejará pasar el incidente. "Faltarnos al respeto en lo personal, cuando la palabra es la herramienta, no es aceptable. No vayamos a descalificar al otro en lo personal", expresó.

Luego, continuó: "A micrófono abierto, mientras había un acto de unidad absoluta, se dijeron palabras que no son apropiadas. No sé si es discriminatorio, pero no me gusta. La palabra tiene que ser cuidada y las discusiones deben darse en el contexto adecuado".

Por su parte, Roque Álvarez se disculpó durante la sesión, y reconocio que su comentario fue inapropiado. "Mis más sinceras disculpas, porque lo que la legisladora acaba de relatar es cierto. Creo que sí, la verdad nos hará libres. Eso ha pasado; ha sido en términos bajo ningún punto de vista lesivos y ofensivos", afirmó.

Álvarez también indicó que su comentario fue una "chanza" que no debió haber sido pronunciada en ese contexto, y reiteró sus disculpas a Elías de Pérez y al resto del cuerpo legislativo. (La Gaceta)