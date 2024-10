Mientras Monteros celebraba a todas luces, una parte de Tucumán quedó a oscuras

Un poco antes de la medianoche el servicio eléctrico se cortó en un amplio sector del gran San Miguel de Tucumán y la propia capital. Las quejas a la empresa EDET no tardaron en replicarse en las redes sociales, único espacio de expresión del malestar, porque desde la entidad se mantuvieron en silencio.

Según EDET la línea de transporte de alta tensión El Bracho quedó fuera de servicio. Se desconocen las razones, pero varias estaciones transformadoras quedaron sin funcionar, informó El Tucumano.

Los memes, los insultos no tardaron en aparecer en el espació virtual. "Llamo a EDET y nada, en la página intentas alguna vía de dejar un reclamo y el sitio no se carga" expresó un usuario a MONTERIZOS, que pretendía regresar a sus pagos para vivir la última noche del Monteros de la Patria "pero no puedo así, me preocupa la heladera, porque EDET no se hace cargo de nada después".

Las quejas también se dirigieron al ente de control del gobierno, "se supone que deben castigar si la empresa no cumple con el servicio que dice ofrecer, ¿Habrá descuento por no cumplir con lo que deben? Nooooo, el triple nos vendrá ahora, porque los usuarios pagamos todo. La empresa no invierte en nada!!!" Expresó indignada una vecina afectada por el corte.