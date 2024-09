Los citricultores que robaban el agua en Yerba Buena están de viaje por Europa y EEUU: ”Es el robo del siglo”

“Cometer un ilícito de estas características en tiempos de sequía debe ser considerado como un nuevo ‘robo del siglo’”, señaló el titular de la Sociedad Aguas de Tucumán Marcelo Caponio al referirse al caso de sustracción de agua que dejó sin el servicio durante varios días a vecinos de Yerba Buena. “Lo más grave del caso es que no es el único”, añadió en una entrevista a LA GACETA.

Las quejas de los habitantes del oeste de Yerba Buena alertaron a los empleados de la empresa de que algo no estaba funcionando bien. Inspeccionaron la cisterna de Lomas de Imbaud y descubrieron que estaba seca. Pensaron que se trataba de un problema en la toma de Las Piedras que está sobre el río Muerto, donde extraen el agua. Allí descubrieron lo peor.

“Para que el usuario entienda: alguien hizo una conexión clandestina en nuestros caños. En otras palabras, pincharon la cañería para quedarse con el agua que debería ser para una importante cantidad de habitantes de Yerba Buena”, explicó Caponio. “Por la grave sequía que estamos padeciendo, esta situación se agravó porque se quedaban con casi todo lo que extraemos del río”.

Las autoridades de la SAT ordenaron a su personal que trataran de identificar hacia dónde se llevaba el agua. Así descubrieron una laguna de 10.000 metros cuadrados instalada en una finca de la zona de Cebil Redondo. Según los datos proporcionados por la empresa, en base a la información obtenida de las direcciones de Catastro y de Recursos Hídricos, el reservorio fue construido en una propiedad cuyo titular sería Juan Zamora y que, en principio, no habría tenido autorización para obtener el líquido del río Muerto.

vSegún las estimaciones que realizaron los especialista de la empresa prestadora de servicio, por el tamaño, el reservorio clandestino tiene capacidad para almacenar unos 33 millones de litros, unas 10 veces más que la cisterna de Lomas de Imbaud. “Con la cantidad de agua que encontramos en la finca, podemos suminstrar durante 10 días a toda la población que se vio afectada”, graficó Caponio.

Hasta aquí, el único sospechoso es un citricultor que se dedica a la producción de limones orgánicos que son exportados a Estados Unidos. Su empresa estaría diversificando sus productos sumando variedades de limas tahití y paltas.

LA GACETA logró conectarse con Zamora a través de WhatsApp. Informó que se encontraba en Madrid (España) y que sus hijas en Estados Unidos. “Lamentablemente, estamos ausentes”, aseguró.

Indignación

El caso fue el tema de conversación en Yerba Buena. En las mesas de café la mayoría de los vecinos y visitantes comentaban asombrados el hallazgo de la laguna. “¿No está detenido todavía? No puede ser que una persona se burle así de toda una comunidad. Es lisa y llanamente la confirmación del sálvese quién pueda. En este caso, la fórmula sería más o menos así: me aseguro el agua para el riego y lo demás no me importa”, analizó Luciana de Heredia.

“Creo que esto nos interpela como sociedad. Es un caso que nos lleva a preguntar si realmente estamos en condiciones de vivir en comunidad. Si podemos vivir sin necesidad de perjudicar al otro que no tiene nada que ver. Ahora estamos hablando del robo de agua, pero por qué no decimos nada de la quema de pastizales y de caña; de no respetar el rojo de los semáforos o que todos los fines de semana se secuestren centenares de autos porque sus conductores no superan los controles de alcoholemia”, reflexionó María Laura de Rodríguez.

La tercera integrante de la mesa Josefina Martínez, después de escuchar a sus amigas, tomó aire y declaró: “nadie puede discutir que es un caso repudiable por donde se lo mire. Pero también hay que ser realista. Este hecho agravó la situación, no es la única causa del pésimo servicio de la SAT en Yerba Buena. Hago la aclaración para que después no salgan a decir que el origen de todos los males fue este ilícito. Digo, por las dudas”.

Además del malestar por los problemas que generó, los vecinos desconfían de lo que pueda suceder en el futuro. Ni el deseo del intendente Pablo Macchiarola despejó las dudas. “Hizo un desvío de agua a favor de un particular. Es imposible que quien hizo esto desconozca los problemas de agua que tiene Yerba Buena; por eso ojalá que le caiga todo el peso de la ley por haber robado miles de litros de agua”, manifestó el mandatario en una entrevista con LG Play.

“Los tucumanos vimos un montón de casos en los que quedaron involucrados políticos y empresarios poderosos y que siempre quedó en la nada. ¿Qué me puede hacer creer a mí que ahora sucederá algo distinto?”, se preguntó Julio Garmendia.

Diferencias

“La SAT denunció penalmente el caso. Se pidió formalmente a la Justicia que iniciara la investigación para que se identifique a los responsables de este robo de agua. De manera paralela, ya anticipamos que solicitaremos el pago de una reparación económica por el daño generado”, explicó Caponio. “Esto no quiere decir que una vez identificado, no se inicie otro tipo de demanda”, anticipó.

El funcionario anticipó que continuará colaborando con la Justicia presentando pruebas. “Hemos analizado las imágenes satelitales de la propiedad donde estaba la laguna. En el 2020, no había nada, pero en el 2022 aparece que ya estaba en construcción y en 2024, ya tenía agua. Este es un indicio del tiempo en el que podrían haber cometido el ilícito”, señaló

Caponio reconoció que están investigando otros casos similares. “Estamos analizando las denuncias que recibimos de productores que hacen lo mismo con el acueducto de Vipos. No tengan dudas que iremos contra los que cometen este ilícito”, indicó.

En la Justicia insisten que están ante un hecho inédito o que no tiene antecedentes en la historia reciente. Nunca antes se presentó una denuncia formal sobre robo de agua, pero sí hubo casos en los que se detectaron sustracciones ilegales de espejos y ríos. Los autores habrían sido sancionados con multas, tal como dispone la ley.

La investigación está siendo dirigida por la fiscala María del Carmen Reuter. En los últimos días tomó declaración a varias personas que trabajan en la finca donde se encontró el reservorio. Los dichos complicarían la situación procesal de Zamora y, posiblemente de otras personas. Su ausencia de la provincia no impedirá que la investigación y formulación de cargo avance en las próximas horas.